В Таллинне прошел модный показ, вдохновленный коронавирусом и обстановкой в мире

На прошлой неделе прошел показ креативной коллекции местного бренда ANGelNG, которая также участвовала в международном конкурсе Global Talents Digital. Основная цель конкурса - обратить внимание людей на мир, в котором мы живем и сделать его лучше. Коллекция получилась необычной и современной!
С помощью показа «We Are The World» дизайнер-конструктор Наталья Галкина хотела донести о том, что мы являемся частью этого мира, и мы можем не только пользоваться благами сего, но и стремиться к созданию своего.
Стоит отметить часть коллекции, которая, по словам дизайнера, была сделана из остатков тканей. Она и стала изюминкой показа. При создании коллекции были использованы необычные приемы для создания полотна ткани в сочетании с цветами природы. На каждой модели, а именно на руках и ногах, были написаны тексты, заставляющие задуматься о глобальных темах.
Из остатков трикотажной части коллекции дизайнер решила сделать игрушки в форме дельфинов - самых умных из млекопитающих. Тем самым Наталья Галкина призвала обратить внимание на проблему загрязнения мировых вод, браконьерства и убийства обитателей океана.
«Коллекция подходит для разного возраста, как для юных, так и постарше. Хотелось показать, что сложное может выглядеть просто, поэтому платья одновременно и красивые, и достаточно простые - их можно одеть как с туфлями, так и без обуви, поэтому применимы в любой ситуации – на выход или в качестве домашней одежды», - рассказывает владелица бренда ANGelNG.
В коллекции использованы такие цвета, как серебристый металлик, зелёное золото, небесно-синий, коричневый. Все они вдохновлены природой. В коллекции много кругов и колечек. Колечки на причёсках, на платьях – это символ замкнутого круга. Ведь многим сложно найти выход в такой обстановке, которая сложилась сейчас,
- добавляет дизайнер.
Показ коллекции „We Are The World“ включил в себя инсталляцию, оригинальные прически и сами дизайнерские изделия.
«Инсталляция показывает то, что сейчас нас окружает. Это немного страшно, но это реальность, которую стоит принять. При этом, стоит помнить, что природа жива, поэтому сама коллекция будто говорит: «Мы часть ее, мир внутри нас, а мы в нем»», - поведала Наталья свой философский замысел.
Отдельно дизайнер отмечает прически-косы. «Издревле косы считаются защитой и силой женщины, что так важно сегодня, поэтому мы решили сделать много укладок кос разных видов», - делится задумкой Наталья.
"Помогли воплотить мои идеи в жизнь группа парикмахеров и визажистов: Наталья Рябцева, Эльвира Иск, Наталья Пырх, Татьяна Клейменова", - отмечает дизайнер.
На мероприятии выступали певцы: Павел Шелл и Дмитрий Васильев, а также юная талантливая танцовщица Skai Vinkel, диджей Айвар Хави, художник Алексей Шатунов. Ведущая вечера - Наталья Быстрова-Калюта.