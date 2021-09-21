В Швеции не разрешили назвать ребёнка Владимиром Путиным

По законам Швеции, сотрудники агентства могут отказать родителям в выборе того или иного имени для младенца, если сочтут, что оно доставит владельцу неудобства. В данном случае представители агентства отказались обосновать причину, по которой они не стали регистрировать в стране мальчика с именем и фамилией российского лидера.