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Актриса родом из Таллинна показала высший стиль на красной дорожке «Кинотавра» в Сочи

Рената Пиотровски ФОТО: Инстаграм

В Сочи открылся «Кинотавр» — главный национальный кинофестиваль России. Как всегда, притягивающим взгляды стал проход звезд по красной дорожке.

Блистала на церемонии открытия и уроженка Таллинна актриса Рената Пиотровски в лаконичном белом платье Edem и украшениях Bvlgari.

 Актриса Рената Пиотровски родом из Таллинна, но уже много лет живет в Москве. Она успешно снимается в кино, продюсирует фильмы, ведет рубрику «Кинобизнес изнутри» на портале posta-magazine.ru, основала с друзьями агентство-продакшен «КиноТест. Дети», которое ищет детей-актеров для разных проектов.

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