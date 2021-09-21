Актриса родом из Таллинна показала высший стиль на красной дорожке «Кинотавра» в Сочи

Блистала на церемонии открытия и уроженка Таллинна актриса Рената Пиотровски в лаконичном белом платье Edem и украшениях Bvlgari.

Актриса Рената Пиотровски родом из Таллинна, но уже много лет живет в Москве. Она успешно снимается в кино, продюсирует фильмы, ведет рубрику «Кинобизнес изнутри» на портале posta-magazine.ru, основала с друзьями агентство-продакшен «КиноТест. Дети», которое ищет детей-актеров для разных проектов.