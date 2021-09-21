Диетолог назвала напитки для укрепления нервной системы

Чашка какао по утрам идеально подходит для борьбы со стрессом. Однако для лучшего эффекта какао-бобы обязательно должны быть натуральными,

— отметиладиетолог.

По её словам, витамины группы B и минералы в составе какао помогут контролировать стресс и держать в равновесии нервную систему. Также этот напиток даст заряд бодрости по утрам.

А вот вечером лучше употреблять напитки, в состав которых входят мята, мелисса, пассифлора, а также иван-чай. Одна или две чашки таких напитков перед сном помогут успокоиться и уравновесить эмоции, сообщила эксперт.

Ночью благодаря в унисон работающим гормонам сна — соматотропному и мелатонину — снижается уровень кортизола и происходит детокс мозга. Именно в это время организм и мозговая система подвергаются столь тщательной очистке, — сказала врач.