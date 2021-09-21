Диетолог назвала напитки для укрепления нервной системы
Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева рассказала Москве 24, какие напитки стоит употреблять для укрепления нервной системы.
Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева рассказала Москве 24, какие напитки стоит употреблять для укрепления нервной системы.
— отметиладиетолог.
По её словам, витамины группы B и минералы в составе какао помогут контролировать стресс и держать в равновесии нервную систему. Также этот напиток даст заряд бодрости по утрам.
А вот вечером лучше употреблять напитки, в состав которых входят мята, мелисса, пассифлора, а также иван-чай. Одна или две чашки таких напитков перед сном помогут успокоиться и уравновесить эмоции, сообщила эксперт.
Ночью благодаря в унисон работающим гормонам сна — соматотропному и мелатонину — снижается уровень кортизола и происходит детокс мозга. Именно в это время организм и мозговая система подвергаются столь тщательной очистке, — сказала врач.
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