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Диетолог назвала напитки для укрепления нервной системы

Горячий чай. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева рассказала Москве 24, какие напитки стоит употреблять для укрепления нервной системы.

Чашка какао по утрам идеально подходит для борьбы со стрессом. Однако для лучшего эффекта какао-бобы обязательно должны быть натуральными,

— отметиладиетолог.

По её словам, витамины группы B и минералы в составе какао помогут контролировать стресс и держать в равновесии нервную систему. Также этот напиток даст заряд бодрости по утрам.

А вот вечером лучше употреблять напитки, в состав которых входят мята, мелисса, пассифлора, а также иван-чай. Одна или две чашки таких напитков перед сном помогут успокоиться и уравновесить эмоции, сообщила эксперт.

Ночью благодаря в унисон работающим гормонам сна — соматотропному и мелатонину — снижается уровень кортизола и происходит детокс мозга. Именно в это время организм и мозговая система подвергаются столь тщательной очистке, — сказала врач.

Ранее врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева рассказала, что человеческому организму для здоровья требуются разнообразные витамины и минералы. Сейчас на рынке много пищевых добавок, однако лучше всего баланс веществ восполняет правильное питание.

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