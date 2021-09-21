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Умер 72-летний супруг дизайнера Тома Форда Ричард Бакли

Том Форд с мужем Ричардом Бакли. ФОТО: Danny Moloshok

Ушел из жизни супруг дизайнера и режиссера Тома Форда Ричард Бакли. Известный фешен-журналист, с которым Форд прожил вместе 35 лет, умер «по естественным причинам», пишет Супер.

Ему было 72 года. В браке Форд и Бакли состояли с 2014 года.

Сообщается, что сам Том и их 8-летний сын Джек успели проститься с близким человеком, после чего он мирно умер в их доме в Лос-Анджелесе.

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