Эстонку, прилетевшую на учебу в Лондон, арестовали на границе: она была уверена, что жизнь кончилась

Юная звезда мюзиклов пришла на программу Õhtu!, чтобы рассказать о своей учебе в престижном READ College в Англии. Маарооз отметила, что ее карьера началась в театре «Ванемуйне» и именно там она открыла в себе любовь к мюзиклам. «Поскольку в Эстонии не так много возможностей для музыкальных театров, мне рекомендовали обратить внимание на Англию», - говорит Хеди.

Ее приняли в London School of Musical Theatre (Лондонскую школу музыкального театра), но нужно было найти деньги на обучение. Это сумма составляет 16 000 фунтов или более 18 000 евро. К счастью, девушка нашла необходимую сумму, получила разрешение оплатить двумя частями и была освобождена от уплаты налогов. Кстати, для эстонки стало приятным сюрпризом то обстоятельство, что она вошла в число 40 учеников, которых отобрали из 2000 кандидатов.

Мечта почти осуществилась, но перед вылетом в Англию у девушки возникла проблема: стало ясно, что визу ей не выдадут. Однако выбора не было, и Хеди Маарооз полетела в Лондон. Она знала, что полгода можно оставаться в Англии с эстонским паспортом. «Я боялась, казалось, что все, что я делала, напрасно», - вспоминает Хеди.

В аэропорту Лондона эстонку спросили о цели поездки. «Я не собиралась врать и утверждать, что я туристка. Сказала, что приехала учиться, показала документы, и меня за это арестовали», - говорит Маарооз.

Чудом после долгого ожидания ей все же разрешили остаться в Англии. «Вероятность того, что меня отправят домой, на самом деле была очень высока. Многих же отправляли», - утверждает Хеди.

По словам начинающей актрисы, ей повезло с чиновником, который разобрался в ситуации и встал на ее сторону. И девушке разрешили учиться.

По словам Хеди, Лондонская школа музыкального театра - отличная школа, но учеба там требует постоянного напряжения. «В первом семестре несколько студентов загремели в больницу - от переутомления они падали в обмороки прямо на занятиях», - констатирует девушка.