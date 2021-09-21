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Еда по-советски, или 20 любимых блюд родом из СССР

Плакат советского времение. Иллюстративное фото ФОТО: скриншот с youtube.com

Людям, чьё детство выпало на период СССР и Перестройки, есть что вспомнить о тех далёких временах. Одни говорят, что в эпоху советского союза жилось плохо, другие, наоборот, считают эти времена лучшими в своей жизни. Тем не менее, у тех и у других были любимые блюда и продукты, которые оставили приятные воспоминания в душе каждого, кто родился и вырос в советское время. Набор пищевой корзины советского человека не отличался пестрым разнообразием, поэтому люди выдумали и изобретали новые блюда из одних и тех же продуктов. Давайте поностальгируем и вспомним, что было на столе у каждого советского человека, пишет 4tololo.ru.

Хлебная корочка

Сбегать в магазин за хлебом — одно из первых заданий, которое давали советскому ребенку. И вот, сломя голову, вы бежите в ближайший магазин. Сжав копейки в маленькой ладони, стоите в очереди и ждете, пока тетенька в высоком чепчике обратится именно к вам. А вот возвращаться домой можно не спеша. Еще бы! Есть ароматная корочка, перед которой нельзя устоять. Ну кто из нас не приносил домой слегка надкусанный хлеб?

Карамельные петушки

ФОТО: 4tololo.ru

Петушки, зайчики, лисички — конфеты приобретали самые разные формы. Но всех их изготавливали из сахара и растопленного сливочного масла. Можно было купить как в магазине, так и на рынке у предприимчивых бабушек. Куда там чупа-чупсу браться.

Жвачка

Когда в начале 90-х мы засматривали кассеты с иностранными фильмами до дыр, то всегда пытались чем-то походить на красивых героев. Жвачка, которая у них всегда была при себе, для многих детей была роскошью. Но это не останавливало их. Признайтесь, ведь вы тоже жевали смолу плодовых деревьев!

Связка бубликов

Составляя конкуренцию разнообразным бисквитам и нежному печенью, бублики утратили свою популярность. А лет так 30 назад их покупали связками. И пока мама или бабушка была занята делом на кухне, каждая девочка считала должным примерять связку. Потрясающее украшение!

Хлеб с сахаром

ФОТО: 4tololo.ru

Это сейчас мы покупаем или готовим разнообразные десерты, а в то время самым любимым лакомством был кусок белого хлеба с маслом, обильно посыпанный сахаром. Когда масла не было, хлеб просто смачивали водой, а потом посыпали сладким сахарным песком.

Сэндвич из печенья

ФОТО: 4tololo.ru

Помните печенье с топленым молоком? Оно было настолько вкусным и ароматным, что тяжело было дождаться, пока вскипит чайник. А чтобы сделать его еще вкуснее, достаточно было смазать одно печенье маслом и накрыть такую начинку вторым.

Сгущенка в жестяной банке

ФОТО: 4tololo.ru

Сегодня выбор сгущенки настолько велик, что глаза разбегаются. А раньше в магазинах выстраивали пирамидки из одного вида — жидкой сгущенки. Чтобы смазать вафельные коржи или приготовить ириски, сгущенку варили. Иногда после этого полночи мыли стены и потолок. Но от «взрывоопасного» лакомства никогда не отказывались.

Ириски

Вот они, конфеты, которые можно было есть до бесконечности. Ну а если не до бесконечности, то точно до боли в животе. Да, вы можете найти нечто отдаленно напоминающее вкус тех самых ирисок в ближайшем магазине. Но только тот, кто терял пломбы после каждой второй конфеты, почувствует разницу.

Сырок «Дружба»

ФОТО: 4tololo.ru

Сегодня можно найти продукцию под таким названием, но тот самый, советский вкус, она не повторяет. Раньше сырок добавляли в самые разные блюда или просто ели вприкуску к чаю.

Десерт «Орешек»

ФОТО: 4tololo.ru

Форма для выпекания таких орешков у некоторых есть до сих пор. После всех перипетий с банкой сгущенки женщины замешивали специальное тесто и доводили его до готовности в форме, а затем начиняли орешки варёной сгущёнкой. Конечно же, полбанки сгущенки бесследно пропадало в процессе.

Халва

Из тех немногочисленных продуктов, которые всегда были на полках магазинов и оставались доступными, была и халва. Сегодня многих удивляет то, что такой продукт продавали в жестяных банках. А вот для детей того времени это вполне нормальное явление.

Кисель в брикетах

ФОТО: 4tololo.ru

Зачем ждать, пока мама придет с работы и сварит клубничный кисель? Достаточно распечатать пачку и погрызть брикетик. Потом, конечно, родители ругали, но игра стоила свеч. А вы так делали?

Гренки

ФОТО: 4tololo.ru

Куда вы деваете черствый хлеб сегодня? Если бы вы перенеслись на 30 лет назад, то этот вопрос бы вас не мучил: нарежьте его кусочками, окуните во взбитое яйцо и обжарьте на раскаленной сковороде до корочки. Поколению тостера даже не снилось!

Квас

Только наступает жара — магазинные полки заполняются напитком под названием «Квас». Если вы выросли в Советском Союзе, вам известно, что современный темный напиток не имеет ничего общего с настоящим квасом. В то время на кухне каждой приличной хозяйки была трехлитровая банка с хлебными сухарями на дне. Так готовился вкусный квас.

Домашние козинаки

ФОТО: 4tololo.ru

Ароматная и вкусная сладость готовилась дома, так как найти ее в магазине было достаточно тяжело. Казалось бы, ничего хитрого или особого: залейте очищенные семечки карамелью, выждите, пока масса застынет, разделите на брикеты. Сломанный зуб, и даже не один, — традиционное последствие.

Печеная картошка

Пройдет еще много лет, пока новомодное слово «барбекю» будет сопровождать разговоры о вылазке на природу. А пока можно просто развести костер и бросить несколько картофелин. Отламываете веточку от ближайшего куста и с ее помощью переворачиваете картошку. Потом достаете, перекидываете с руки на руку, снимаете кожуру, едите еще горячей… Отличный мастер-класс для современных детей.

Хлеб с растительным маслом

Итак, инструкция для тех, для кого такое сочетание вообще не кажется деликатесом: берете кусочек ржаного хлеба, смазываете его растительным маслом и посыпаете солью, а также измельченным зеленым луком. Дети были в восторге!

Печенье «Картошка»

ФОТО: 4tololo.ru

Знаменитый советский десерт напоминает картошку лишь формой. На самом деле это печенье, какао, растопленное масло и орехи. Смешали, слепили шарики — десерт готов.

Докторская колбаса

Она есть и сегодня. Но не такая. Наверное, в то время использовали особый рецепт, который с годами был утерян. Пока кто-то просто готовил себе бутерброды с вареной колбасой к чаю, другие жарили ее. Так она становилась еще вкуснее и не было ничего лучше.

Варенье и черный хлеб

Современные дети едят сырки в глазури, шоколадные батончики и капкейки. А мы отрезали кусок черного хлеба и открывали банку смородинового варенья. Никакие кремы, джемы и мармелады не могут сравниться с таким десертом.

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