Еда по-советски, или 20 любимых блюд родом из СССР

Хлебная корочка

Сбегать в магазин за хлебом — одно из первых заданий, которое давали советскому ребенку. И вот, сломя голову, вы бежите в ближайший магазин. Сжав копейки в маленькой ладони, стоите в очереди и ждете, пока тетенька в высоком чепчике обратится именно к вам. А вот возвращаться домой можно не спеша. Еще бы! Есть ароматная корочка, перед которой нельзя устоять. Ну кто из нас не приносил домой слегка надкусанный хлеб?

Карамельные петушки

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Петушки, зайчики, лисички — конфеты приобретали самые разные формы. Но всех их изготавливали из сахара и растопленного сливочного масла. Можно было купить как в магазине, так и на рынке у предприимчивых бабушек. Куда там чупа-чупсу браться.

Жвачка

Когда в начале 90-х мы засматривали кассеты с иностранными фильмами до дыр, то всегда пытались чем-то походить на красивых героев. Жвачка, которая у них всегда была при себе, для многих детей была роскошью. Но это не останавливало их. Признайтесь, ведь вы тоже жевали смолу плодовых деревьев!

Связка бубликов

Составляя конкуренцию разнообразным бисквитам и нежному печенью, бублики утратили свою популярность. А лет так 30 назад их покупали связками. И пока мама или бабушка была занята делом на кухне, каждая девочка считала должным примерять связку. Потрясающее украшение!

Хлеб с сахаром

ФОТО: 4tololo.ru

Это сейчас мы покупаем или готовим разнообразные десерты, а в то время самым любимым лакомством был кусок белого хлеба с маслом, обильно посыпанный сахаром. Когда масла не было, хлеб просто смачивали водой, а потом посыпали сладким сахарным песком.

Сэндвич из печенья

ФОТО: 4tololo.ru

Помните печенье с топленым молоком? Оно было настолько вкусным и ароматным, что тяжело было дождаться, пока вскипит чайник. А чтобы сделать его еще вкуснее, достаточно было смазать одно печенье маслом и накрыть такую начинку вторым.

Сгущенка в жестяной банке

ФОТО: 4tololo.ru

Сегодня выбор сгущенки настолько велик, что глаза разбегаются. А раньше в магазинах выстраивали пирамидки из одного вида — жидкой сгущенки. Чтобы смазать вафельные коржи или приготовить ириски, сгущенку варили. Иногда после этого полночи мыли стены и потолок. Но от «взрывоопасного» лакомства никогда не отказывались.

Ириски

Вот они, конфеты, которые можно было есть до бесконечности. Ну а если не до бесконечности, то точно до боли в животе. Да, вы можете найти нечто отдаленно напоминающее вкус тех самых ирисок в ближайшем магазине. Но только тот, кто терял пломбы после каждой второй конфеты, почувствует разницу.

Сырок «Дружба»

ФОТО: 4tololo.ru

Сегодня можно найти продукцию под таким названием, но тот самый, советский вкус, она не повторяет. Раньше сырок добавляли в самые разные блюда или просто ели вприкуску к чаю.

Десерт «Орешек»

ФОТО: 4tololo.ru