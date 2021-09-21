Еда по-советски, или 20 любимых блюд родом из СССР

Сбегать в магазин за хлебом — одно из первых заданий, которое давали советскому ребенку. И вот, сломя голову, вы бежите в ближайший магазин. Сжав копейки в маленькой ладони, стоите в очереди и ждете, пока тетенька в высоком чепчике обратится именно к вам. А вот возвращаться домой можно не спеша. Еще бы! Есть ароматная корочка, перед которой нельзя устоять. Ну кто из нас не приносил домой слегка надкусанный хлеб?
Петушки, зайчики, лисички — конфеты приобретали самые разные формы. Но всех их изготавливали из сахара и растопленного сливочного масла. Можно было купить как в магазине, так и на рынке у предприимчивых бабушек. Куда там чупа-чупсу браться.
Когда в начале 90-х мы засматривали кассеты с иностранными фильмами до дыр, то всегда пытались чем-то походить на красивых героев. Жвачка, которая у них всегда была при себе, для многих детей была роскошью. Но это не останавливало их. Признайтесь, ведь вы тоже жевали смолу плодовых деревьев!
Составляя конкуренцию разнообразным бисквитам и нежному печенью, бублики утратили свою популярность. А лет так 30 назад их покупали связками. И пока мама или бабушка была занята делом на кухне, каждая девочка считала должным примерять связку. Потрясающее украшение!
Это сейчас мы покупаем или готовим разнообразные десерты, а в то время самым любимым лакомством был кусок белого хлеба с маслом, обильно посыпанный сахаром. Когда масла не было, хлеб просто смачивали водой, а потом посыпали сладким сахарным песком.
Помните печенье с топленым молоком? Оно было настолько вкусным и ароматным, что тяжело было дождаться, пока вскипит чайник. А чтобы сделать его еще вкуснее, достаточно было смазать одно печенье маслом и накрыть такую начинку вторым.
Сгущенка в жестяной банке
Сегодня выбор сгущенки настолько велик, что глаза разбегаются. А раньше в магазинах выстраивали пирамидки из одного вида — жидкой сгущенки. Чтобы смазать вафельные коржи или приготовить ириски, сгущенку варили. Иногда после этого полночи мыли стены и потолок. Но от «взрывоопасного» лакомства никогда не отказывались.
Вот они, конфеты, которые можно было есть до бесконечности. Ну а если не до бесконечности, то точно до боли в животе. Да, вы можете найти нечто отдаленно напоминающее вкус тех самых ирисок в ближайшем магазине. Но только тот, кто терял пломбы после каждой второй конфеты, почувствует разницу.
Сегодня можно найти продукцию под таким названием, но тот самый, советский вкус, она не повторяет. Раньше сырок добавляли в самые разные блюда или просто ели вприкуску к чаю.
Форма для выпекания таких орешков у некоторых есть до сих пор. После всех перипетий с банкой сгущенки женщины замешивали специальное тесто и доводили его до готовности в форме, а затем начиняли орешки варёной сгущёнкой. Конечно же, полбанки сгущенки бесследно пропадало в процессе.