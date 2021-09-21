Исповедь пермского стрелка: «Инцидент в Казани сыграл мне на руку»

Выбрать ПГНИУ (Пермский государственный национальный исследовательский университет) Тимур решил из-за удачной, на его взгляд, локации. В июле он уже проходит тренировки по стрельбе, а в следующем месяце приобретает патроны.

Причины массового убийства

Очевидно 18-летний Бекмансуров не производил впечатление опасного для окружающих человека, однако то, что творилось в его душе, вызывает содрогание. В своих откровениях он открыто признается, что ненавидит людей и искаженно смотрит на мир.

«Все вокруг выглядит так искусственно, как во сне, словно я наблюдаю за действиями моей оболочки со стороны. Каждый день является повторением прошлого, все начинается со звона в голове. Всегда сложно было общаться с людьми, непонятны их эмоции. Что уж держать в тайне, еще со времен начальной школы я понял, что мне нравится причинять людям боль. Их страдания, страх на лицах, эти эмоции я в них понимал, ведь они были искренние. Приходилось подавлять желание уничтожить все вокруг себя, но я понял, что не смогу так существовать, если бы я не сделал этого сейчас, то в будущем все равно убил бы кого-нибудь. Меня нельзя было остановить, как я и говорил, для меня не имело значения, кого убивать и каким способом, мои родственники и друзья не смогли бы ничего сделать, любого врача-психиатра я бы смог обмануть, единственное, что могло меня остановить — смерть, благо она близка».

Преступник уверяет, что ждал момента нападения. «Сколько бы я ни спал, энергии сон не прибавляет. Как же я устал! Гнев переполняет меня, я хочу разрушить все на своем пути, оставить в этом мире как можно больше боли, те, кого я не смогу убить, навсегда запомнят этот день. Я терпел всех людей вокруг себя все эти годы лишь ради этого момента. Я презираю себя так же, как и всех вас. Как же хорошо, что скоро все закончится. Я смогу почувствовать себя живым хотя бы в эти 10 минут. Этот день станет самым насыщенным днем в моей жизни, я проживу его так, как многие из вас не проживают целые жизни. Не знаю, скольких я смогу убить, но я сделаю все, чтобы забрать с собой как можно больше».

Убийца пишет, что не видит смысла в существовании. Людей он называл не иначе как биомусором, а мир вокруг виделся ему серым и грязным. «Алкаши, потерявшие человеческий облик, плетутся в магазин за спиртом, старые ублюдки в общественном транспорте готовы перегрызть друг другу глотки, мерзкое быдло, работающее в сфере услуг, и другая мразь, обитающая вокруг…»

За день до преступления