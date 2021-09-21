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Исповедь пермского стрелка: «Инцидент в Казани сыграл мне на руку»

Трагедия случилась здесь ФОТО: Postimees

Страшная трагедия произошла в Пермском университете. 18-летний Тимур Бекмансуров пришел в учебное заведение с оружием и открыл стрельбу по людям. В результате нападения погибло восемь человек, свыше 20 получили ранения, пишет «Стархит».

Накануне нападения 18-летний Тимур Бекмансуров опубликовал подробности своего чудовищного плана в соцсетях. Студент признался, что со школьных лет копил деньги на приобретение оружия и тщательно подготовился к преступлению. Людей убийца называл не иначе как биомусором, считая, что их существование бессмысленно. Единственным, к кому изверг проявлял хоть какую-то жалость, стал его домашний питомец.

Во время обыска в квартире Тимура была найдена записка, в которой он просил позаботиться о животном. Преступник был уверен, что не вернется из университета живым. «Если с моей матерью что-то произойдет, передайте моего кота родственникам. Кот уж тут точно ни при чем», — просил Бекмансуров.

По информации журналистов, родители стрелка были в разводе. Тимур остался с матерью в Перми, а его отец — в Самаре. Последний вспоминает, что подросток был неразговорчив. «Сколько я с ним ни общался, он увлечен только компьютером. Я говорю: «Почему ты гулять не ходишь?». А он: «Я не хочу гулять, я сижу за компьютером», — рассказал мужчина о сыне.

Соседи Бекмансуровых также рассказывают, что семья выглядела благополучной, а знакомые преступника описывают его хоть и замкнутым, но спокойным юношей. Правда, некоторые оказались более наблюдательны и отметили странности Тимура. Так, одна из девушек вспоминает, что тот интересовался идеями фашизма, в частности, нередко упоминал Гитлера и демонстрировал любовь к оружию.

Тимур Бекмансуров написал подробный пост о том, как планировал массовый расстрел и почему решился на чудовищное преступление. Оказалось, что студент готовился к нападению еще с 10-го класса школы. Накопить необходимую сумму для приобретения оружия ему удалось лишь недавно. В марте убийца начал предпринимать активные действия и на удивление, каждый этап ему удалось пройти без особых усилий.

Приобретение оружия

13 марта Бекмансуров написал заявление на получение охотничьего билета и отправился на медицинскую комиссию. По словам преступника, психиатр выдала ему тест на определение типа личности, о котором тот уже был хорошо осведомлен. «…так уж совпало, что одной моей знакомой во время учебы давали данный тест как домашнее задание, и она скидывала его мне, поэтому я знал корректные ответы. В конце мне выдали лист А4 и попросили нарисовать человека и некое несуществующее животное. После сдачи всех тестов пару дней ждал результатов, вернулся на прием к психиатру, она сообщила об успешно пройденном тестировании…»

В апреле убийца успешно обучается безопасному обращению с оружием, а также получает лицензию. 

Планировал убить детей

Преступник пишет, что изначально планировал напасть на школу, однако не захотел проводить последние минуты жизни в «слишком неприятном месте». «…я выбирал место для нападения, рассматривал разные варианты: торговые центры, ЛРО, больницы, призывной пункт, театры, вокзал. Все эти объекты не подошли мне по расписанию, нужно было место, в котором наибольшая концентрация людей будет в понедельник ближе к полудню, поэтому мне оставалось лишь ждать списки зачисленных в вузы, чтобы узнать, какое из учебных заведений подпишет себе приговор. К концу мая стал понимать, что мне все труднее себя контролировать. Решил меньше контактировать со своим кругом общения, с некоторыми людьми вовсе прекратил общение, так как казалось, что я могу причинить им вред».

Выбрать ПГНИУ (Пермский государственный национальный исследовательский университет) Тимур решил из-за удачной, на его взгляд, локации. В июле он уже проходит тренировки по стрельбе, а в следующем месяце приобретает патроны.

Причины массового убийства

Очевидно 18-летний Бекмансуров не производил впечатление опасного для окружающих человека, однако то, что творилось в его душе, вызывает содрогание. В своих откровениях он открыто признается, что ненавидит людей и искаженно смотрит на мир.

«Все вокруг выглядит так искусственно, как во сне, словно я наблюдаю за действиями моей оболочки со стороны. Каждый день является повторением прошлого, все начинается со звона в голове. Всегда сложно было общаться с людьми, непонятны их эмоции. Что уж держать в тайне, еще со времен начальной школы я понял, что мне нравится причинять людям боль. Их страдания, страх на лицах, эти эмоции я в них понимал, ведь они были искренние. Приходилось подавлять желание уничтожить все вокруг себя, но я понял, что не смогу так существовать, если бы я не сделал этого сейчас, то в будущем все равно убил бы кого-нибудь. Меня нельзя было остановить, как я и говорил, для меня не имело значения, кого убивать и каким способом, мои родственники и друзья не смогли бы ничего сделать, любого врача-психиатра я бы смог обмануть, единственное, что могло меня остановить — смерть, благо она близка».

Преступник уверяет, что ждал момента нападения. «Сколько бы я ни спал, энергии сон не прибавляет. Как же я устал! Гнев переполняет меня, я хочу разрушить все на своем пути, оставить в этом мире как можно больше боли, те, кого я не смогу убить, навсегда запомнят этот день. Я терпел всех людей вокруг себя все эти годы лишь ради этого момента. Я презираю себя так же, как и всех вас. Как же хорошо, что скоро все закончится. Я смогу почувствовать себя живым хотя бы в эти 10 минут. Этот день станет самым насыщенным днем в моей жизни, я проживу его так, как многие из вас не проживают целые жизни. Не знаю, скольких я смогу убить, но я сделаю все, чтобы забрать с собой как можно больше».

Убийца пишет, что не видит смысла в существовании. Людей он называл не иначе как биомусором, а мир вокруг виделся ему серым и грязным. «Алкаши, потерявшие человеческий облик, плетутся в магазин за спиртом, старые ублюдки в общественном транспорте готовы перегрызть друг другу глотки, мерзкое быдло, работающее в сфере услуг, и другая мразь, обитающая вокруг…»

За день до преступления

Тимур определился с днем нападения. Накануне 20 сентября он тщательно изучил план университета. «Завтра нужно выступать, странное ощущение спокойствия, словно завтра меня ждет обычный день, та же рутина, что и всегда. Я ненавижу себя, но я хочу причинить боль всем, кто встанет на моем пути. Звон стал еще сильнее, будто бы мою голову сдавливают тиски. Не покидает ощущение того, что все вокруг всего лишь сон. Не вижу смысла писать что-то еще. Под конец могу сказать, что я не первый и далеко не последний. Вас не спасет запрет оружия, вас будут убивать машинами, бомбами, ножами, всем, что попадется под руку. Такие отбросы, как я, будут уничтожать все вокруг вас, потому что мир прогнил, вы все сгнили изнутри».

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