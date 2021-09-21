Исповедь пермского стрелка: «Инцидент в Казани сыграл мне на руку»

Выбрать ПГНИУ (Пермский государственный национальный исследовательский университет) Тимур решил из-за удачной, на его взгляд, локации. В июле он уже проходит тренировки по стрельбе, а в следующем месяце приобретает патроны.
Причины массового убийства
Очевидно 18-летний Бекмансуров не производил впечатление опасного для окружающих человека, однако то, что творилось в его душе, вызывает содрогание. В своих откровениях он открыто признается, что ненавидит людей и искаженно смотрит на мир.
«Все вокруг выглядит так искусственно, как во сне, словно я наблюдаю за действиями моей оболочки со стороны. Каждый день является повторением прошлого, все начинается со звона в голове. Всегда сложно было общаться с людьми, непонятны их эмоции. Что уж держать в тайне, еще со времен начальной школы я понял, что мне нравится причинять людям боль. Их страдания, страх на лицах, эти эмоции я в них понимал, ведь они были искренние. Приходилось подавлять желание уничтожить все вокруг себя, но я понял, что не смогу так существовать, если бы я не сделал этого сейчас, то в будущем все равно убил бы кого-нибудь. Меня нельзя было остановить, как я и говорил, для меня не имело значения, кого убивать и каким способом, мои родственники и друзья не смогли бы ничего сделать, любого врача-психиатра я бы смог обмануть, единственное, что могло меня остановить — смерть, благо она близка».
Преступник уверяет, что ждал момента нападения. «Сколько бы я ни спал, энергии сон не прибавляет. Как же я устал! Гнев переполняет меня, я хочу разрушить все на своем пути, оставить в этом мире как можно больше боли, те, кого я не смогу убить, навсегда запомнят этот день. Я терпел всех людей вокруг себя все эти годы лишь ради этого момента. Я презираю себя так же, как и всех вас. Как же хорошо, что скоро все закончится. Я смогу почувствовать себя живым хотя бы в эти 10 минут. Этот день станет самым насыщенным днем в моей жизни, я проживу его так, как многие из вас не проживают целые жизни. Не знаю, скольких я смогу убить, но я сделаю все, чтобы забрать с собой как можно больше».
Убийца пишет, что не видит смысла в существовании. Людей он называл не иначе как биомусором, а мир вокруг виделся ему серым и грязным. «Алкаши, потерявшие человеческий облик, плетутся в магазин за спиртом, старые ублюдки в общественном транспорте готовы перегрызть друг другу глотки, мерзкое быдло, работающее в сфере услуг, и другая мразь, обитающая вокруг…»
Тимур определился с днем нападения. Накануне 20 сентября он тщательно изучил план университета. «Завтра нужно выступать, странное ощущение спокойствия, словно завтра меня ждет обычный день, та же рутина, что и всегда. Я ненавижу себя, но я хочу причинить боль всем, кто встанет на моем пути. Звон стал еще сильнее, будто бы мою голову сдавливают тиски. Не покидает ощущение того, что все вокруг всего лишь сон. Не вижу смысла писать что-то еще. Под конец могу сказать, что я не первый и далеко не последний. Вас не спасет запрет оружия, вас будут убивать машинами, бомбами, ножами, всем, что попадется под руку. Такие отбросы, как я, будут уничтожать все вокруг вас, потому что мир прогнил, вы все сгнили изнутри».