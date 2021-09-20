ТОП-5 знаков Зодиака, на которых влияет полнолуние

Ученым известно, что Луна влияет на поведение животных, птиц и некоторых насекомых. По поводу воздействия спутника Земли на человека нет единого мнения. Астрологи даже называют знаки Зодиака, которые больше других зависимы от полнолуния. В сентябре 2021 года жители планеты смогут наблюдать это явление 21 числа, пишет портал 5-tv.ru.

Полнолуние для Тельцов — удачное время. В этот период они достигают больших успехов почти во всех сферах — от построения карьеры до похудения.

Близнецы в полнолуние рискуют оказаться в круговороте проблем, связанных с финансами или рискованными поступками. В это время они теряют контроль над собой, становятся более раздражительными и рискуют рассориться с родными и коллегами.

Не менее импульсивны во время полнолуния Скорпионы. Они принимают необдуманные решения, не идут на компромиссы. В такие периоды им рекомендуется посвящать время себе — заниматься интересными делами и знакомиться с людьми.

Агрессия и излишняя эмоциональность Львов в полнолуние толкает их на конфликты. Им стоит быть крайне осторожными в контактах с окружающими. В то же время у представителей этого знака наблюдается апатия и упадок сил.