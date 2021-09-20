Эстонский спасатель рассказал о низкой зарплате: эта работа не ради денег!

Хотя в глазах многих спасение жизней является особым делом, Мёльтер утверждает, что это просто работа для спасателей.

«Мы не думаем, что это героический поступок, - это наша работа»

Сотрудник спасательной команды спас несколько жизней. Однажды поступил вызов на возгорание в жилом доме недалеко от Пылтсамаа. «Был замечен дым из окна. Реагируем чрезвычайно быстро: пожарная машина должна выехать через минуту. Я сам был водителем в то время. Мы приехали на двух машинах на место, остальные вскоре подтянулись и одевались уже на месте», - рассказывает Алар.

В горящем здании ищут людей с помощью тепловизора. "Комнату видно в темных тонах, а, соответственно, чем теплее и ярче пятно, тем, скорее всего, это может быть либо человек либо домашнее животное", - пояснил спасатель.

Мёльтер со своим коллегой бросился в горящую квартиру. «Мы вдвоем вошли, увидели фигуру человека и вывели его из квартиры». По его словам, пострадавший был жив, но без сознания. «Мы передали его врачам скорой помощи. Затем мы стали смотреть, что послужило причиной пожара. Выяснилось, что передняя часть печи была забита мусором и горела».

Он также сообщил о другом случае, когда осенью поступил вызов и сообщили, что человек находится в воде и не может выбраться. "Мы поехали туда и по дороге оделись в сухие спецкостюмы", - уточняет Алар.

По прибытии на место плотинного озера, откуда поступил вызов, им не сразу удалось найти человека в беде. "Мы начали спускаться вниз по течению. Бежать в спецкостюме - это особое искусство», - смеется Мёльтер.

"Мы решили разойтись, чтобы сразу же обыскать большую территорию. Я бежал вдоль пруда, как улышал голос женщины. Поначалу подумал, что это не жертва, а тот информатор", - продолжил он.

«Я побежал на голос по тропе, а потом увидел, что потерпевшая лежала на спине в воде. Она упала с лодки и запаниковала, так как не умела плавать. Крикнув напарнику: "Нашел!", я прыгнул в воду, а затем вытащил ее. Женщину передали врачам.

Хотя это его повседневная работа, Мёльтер признает, что спасение людей всегда приносит удовольствие.

В студии телеведущая Ану Вялба также спросила о зарплате спасателей. «Вещи в магазине стоят одинаково для всех. Я думаю, что эта работа делается не ради денег», - ответил Мёльтер.

По его мнению, работа спасателя - это призвание. «Тут никого не держат…», - со вздохом говорит Алар.

В доме уважаемого спасателя растут трое маленьких детей, младшему из которых всего девять месяцев. «На данный момент мне намного спокойнее, но бывало как у спасателей: по крайней мере, сразу на двух фронтах!»