Стало известно, кто содержит певицу МакSим и почему имя бойфренда засекречено

Певица, несмотря на минувший пик популярности и проблемы со здоровьем — как известно, около месяца в состоянии комы она находилась на грани жизни и смерти — не просто не нуждается в средствах, а с легкостью превосходит в состоятельности многих звездных коллег. По мнению журналистов, у артистки есть состоятельный возлюбленный, который может обеспечить ей роскошную жизнь. Однако сама Марина Максимова (Настоящее имя певицы. — Прим. ред.) уверяет, что все, чем владеет, заработала сама, а за чужой счет жить не привыкла. К слову, в интервью Ксении Собчак она все же призналась, что встречается с неким предпринимателем, но огласка его имени невозможна — повредит бизнесу.

МакSим с двумя дочками живет в элитной столичной высотке у метро «Сокол», в ней у селебрити две квартиры. Собчак исполнительница хита «Знаешь ли ты» принимала в апартаментах площадью в 500 квадратных метров, с террасой и отдельным санузлом для собак. Ездит по Москве Максимова на Maybach под номерами «777». В интервью она призналась, что машину стоимостью не менее десяти миллионов рублей подарил ей ухажер.

Помимо прочего незадолго до болезни МакSим открыла школу искусств, причем не в арендованном, а в собственном помещении площадью более 200 квадратных метров у метро «Сходненская» (в пределах МКАД).

«Да ладно?! У тебя собственная недвижимость? Сколько же это стоит — 100, 200 миллионов рублей? (1 123 000 - 2 247 000 евро)» — вопрошала Собчак, удивленная заявлением Максимовой, но в ответ та лишь опустила глаза.