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Медитация на гвоздях и канал на Youtube: как таллиннка Инна Литвин переживает пандемию и ее последствия в Москве

Инна Литвин ФОТО: Личный архив автора

Певица Инна Литвин - уроженка Таллинна, которая уже много лет живет и работает в Москве. Недавно у нее вышел клип на песню «За любовь прости», и мы решили задать нашей землячке несколько вопросов.

- У тебя вышел новый клип. Дорого ли стоит производство такого ролика? И откуда у тебя средства – личные накопления или кто-то спонсирует твое творчество?

- Видео для новой песни я снимала в Москве. Цены там очень разные, зависит от сценария, от того, кто снимает, какое оборудование задействовано и так далее. Как правило, стоимость у хорошего клипмейкера начинается от 10 000 евро. Некоторые готовы предоставить бартерные условия. Например, клипмейкеру и его команде очень понравилась моя песня и они сделали мне подарок, сняли для меня видео. Съемка клипа проходила в мой день рождения.

Я сама спонсирую запись своих песен и клипов. Песни записываю на студии у Григория Лепса. Уже почти готов сольный альбом. А вот клипы давно не снимала. Первый клип на песню "Абонент недоступен" был снят 5 лет назад. Он занял 3-е место в чарте на МУЗ-ТВ и до сих пор песня удачно звучит на радиостанциях Эстонии, России, Украины, Беларуси и ближайших стран.

Когда я получила готовую запись на мою новую песни "За любовь прости", поняла, что именно на эту песню я должна снять видео. Не могу сказать, что мы сняли полноценный клип, это скорее качественное mood video. Мне очень повезло со съемочной командой. Ребята очень добросовестно и качественно работают, горят своим делом. Они тоже снимают клипы для российских звёзд.

- Знаю, что за время пандемии ты научилась ходить по гвоздям. Интересно, о чем ты думаешь, когда медитируешь таким образом?

- Я не лежу на гвоздях, только хожу по ним и медитирую, стоя на гвоздях. Раньше в различных передачах я смотрела на йогов, которые ходят по битому стеклу или медитируют на гвоздях, и даже подумать не могла, что когда-то сама буду делать так. Мой личный рекорд был 1,5 часа медитации на гвоздях. Но я встаю на гвозди не ради рекордов.

Во время первой волны пандемии, когда весь мир сидел на карантине, в мою жизнь пришли медитации. Я была в Москве, все концерты, выступления отменились, границы резко закрылись. Отменили все рейсы из Москвы в Таллинн, неизвестно было, как долго это продлится и что вообще будет дальше. Но так как я люблю учиться, узнавать что-то, всегда открыта новому и интересному, в мою жизнь пришли медитации. Они помогли мне убрать не только тревогу и переживания, но и вообще сделали мою жизнь более счастливой, она разделилась на до и после. У меня есть мастер по медитациям, он даёт много полезной информации о том, как устроен наш мозг и как он ловко умеет нами руководить.

Спустя полгода медитаций мне стало интересно сходить к мастеру на курс и встать на гвозди. Сначала мы шли по дорожке из гвоздей, это было 12 самых осознанных шагов в жизни. Когда идёшь по дорожке из гвоздей, ты как бы видишь свою жизнь сверху. В этот момент приходит осознание всего. Видишь, что тебе нужно проработать в жизни. А в конце курса мы встали в медитацию на гвоздях, которая длилась около 45 минут. Это было мощно! Скажу честно, стоять на гвоздях больно. Но суть в том, что это всего лишь ощущения, и задача в том, чтобы переключиться от этих ощущений, научиться управлять своим вниманием. Главное идти в эту практику не на силе воли, а через любовь и принятие, только тогда всё получится. Так же и в жизни. Все эти практики направлены на то, чтобы ты мог быстрее получить важные осознания и, не теряя времени, начать прорабатывать себя. Это очень мощный инструмент. После того, как я научилась медитировать на гвоздях, я стала петь на них. Очень интересные ощущения.

Инна Литвин ФОТО: Личный архив автора

- На твоей странице в Facebook много снимков со звездами первой величины. Помогает ли дружба и общение со звездами пробиться наверх?

- Как правило, мы встречаемся на совместных концертах, мероприятиях. Часто работаем вместе в одном концерте и, конечно, общаемся за кулисами. Например, часто делим сцену с Олегом Газмановым, Денисом Майдановым, Алёной Апиной, Алисой Мон и другими. С Олегом Газмановым и Денисом Клявером снимались в Новогоднем Огоньке на телеканале Россия. Выступала в концерте Александра Серова, была специально приглашенной артисткой. Ни раз виделись на мероприятиях и общались с Иосифом Кобзоном. Он был очень простым, светлым человеком и от него исходила очень мощная энергетика. Хорошо знакомы с Анжеликой Агурбаш, Интарсом Бусулисом, шведским певцом Bosson. Часто созваниваемся с Бедросом Киркоровым, я пела в его коллективе "Золотые голоса", мы гастролировали по России и Казахстану. Общаемся и дружим с Игорем Сарухановым. Я являюсь резидентом его лейбла. Была на дне рождении у Филиппа Киркорова, и, конечно, там были все артисты первой величины: Алла Пугачёва, Валерий Леонтьев, Николай Басков, Сергей Лазарев, Дима Билан, Игорь Крутой и многие другие. Так что в силу своей профессии довольно часто пересекаемся и общаемся с разными артистами.

- Многие российские звезды жалуются, что за время пандемии их доходы сильно уменьшились. Это так?

- Да. У всех артистов до сих пор мало концертов. Даже у артистов первой величины. Основной доход всем приносила гастрольная деятельность, но до сих пор не везде можно устраивать концерты в полном объеме. Поэтому артисты сейчас выступают очень мало. Их заработок очень упал. К тому же у всех крупных артистов обычно большие коллективы: музыканты, танцоры, администраторы, звукорежиссеры, работники сцены, директор и так далее, - которым они должны платить зарплату. А уж про их личные сбережения не могу сказать.

Во время пандемии мне очень не хватало концертной деятельности и я создала свой Youtube-канал, где стала записывать свои кавер-версии на известные песни. Приглашаю всех читателей посмотреть, что из этого получилось, ЗДЕСЬ!

Если вам понравятся мои песни и кавер-версии, буду рада видеть вас среди моей семьи на Youtube и в других социальных сетях.

Инна Литвин ФОТО: Личный архив автора

- Как с личной жизнью?

- В данный момент я свободна. Но я не считаю и не чувствую себя одинокой. Мне комфортно с самой собой и я полностью посвящаю время себе, своему развитию, своему любимому делу. Я верю в то, что всему своё время и в мою жизнь обязательно придёт мой человек.

- Часто ли о тебе упоминают российские СМИ?

- Пишут каждый раз, когда происходят знаковые события. Например, когда я принимала участие в «Славянском базаре» или когда у меня был концерт в Москве, а также каждый раз, как выходит новая песня.

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