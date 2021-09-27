Медитация на гвоздях и канал на Youtube: как таллиннка Инна Литвин переживает пандемию и ее последствия в Москве

- У тебя вышел новый клип. Дорого ли стоит производство такого ролика? И откуда у тебя средства – личные накопления или кто-то спонсирует твое творчество?

- Видео для новой песни я снимала в Москве. Цены там очень разные, зависит от сценария, от того, кто снимает, какое оборудование задействовано и так далее. Как правило, стоимость у хорошего клипмейкера начинается от 10 000 евро. Некоторые готовы предоставить бартерные условия. Например, клипмейкеру и его команде очень понравилась моя песня и они сделали мне подарок, сняли для меня видео. Съемка клипа проходила в мой день рождения.

Я сама спонсирую запись своих песен и клипов. Песни записываю на студии у Григория Лепса. Уже почти готов сольный альбом. А вот клипы давно не снимала. Первый клип на песню "Абонент недоступен" был снят 5 лет назад. Он занял 3-е место в чарте на МУЗ-ТВ и до сих пор песня удачно звучит на радиостанциях Эстонии, России, Украины, Беларуси и ближайших стран.

Когда я получила готовую запись на мою новую песни "За любовь прости", поняла, что именно на эту песню я должна снять видео. Не могу сказать, что мы сняли полноценный клип, это скорее качественное mood video. Мне очень повезло со съемочной командой. Ребята очень добросовестно и качественно работают, горят своим делом. Они тоже снимают клипы для российских звёзд.

- Знаю, что за время пандемии ты научилась ходить по гвоздям. Интересно, о чем ты думаешь, когда медитируешь таким образом?

- Я не лежу на гвоздях, только хожу по ним и медитирую, стоя на гвоздях. Раньше в различных передачах я смотрела на йогов, которые ходят по битому стеклу или медитируют на гвоздях, и даже подумать не могла, что когда-то сама буду делать так. Мой личный рекорд был 1,5 часа медитации на гвоздях. Но я встаю на гвозди не ради рекордов.

Во время первой волны пандемии, когда весь мир сидел на карантине, в мою жизнь пришли медитации. Я была в Москве, все концерты, выступления отменились, границы резко закрылись. Отменили все рейсы из Москвы в Таллинн, неизвестно было, как долго это продлится и что вообще будет дальше. Но так как я люблю учиться, узнавать что-то, всегда открыта новому и интересному, в мою жизнь пришли медитации. Они помогли мне убрать не только тревогу и переживания, но и вообще сделали мою жизнь более счастливой, она разделилась на до и после. У меня есть мастер по медитациям, он даёт много полезной информации о том, как устроен наш мозг и как он ловко умеет нами руководить.