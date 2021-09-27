Медитация на гвоздях и канал на Youtube: как таллиннка Инна Литвин переживает пандемию и ее последствия в Москве

- У тебя вышел новый клип. Дорого ли стоит производство такого ролика? И откуда у тебя средства – личные накопления или кто-то спонсирует твое творчество?
- Видео для новой песни я снимала в Москве. Цены там очень разные, зависит от сценария, от того, кто снимает, какое оборудование задействовано и так далее. Как правило, стоимость у хорошего клипмейкера начинается от 10 000 евро. Некоторые готовы предоставить бартерные условия. Например, клипмейкеру и его команде очень понравилась моя песня и они сделали мне подарок, сняли для меня видео. Съемка клипа проходила в мой день рождения.
Я сама спонсирую запись своих песен и клипов. Песни записываю на студии у Григория Лепса. Уже почти готов сольный альбом. А вот клипы давно не снимала. Первый клип на песню "Абонент недоступен" был снят 5 лет назад. Он занял 3-е место в чарте на МУЗ-ТВ и до сих пор песня удачно звучит на радиостанциях Эстонии, России, Украины, Беларуси и ближайших стран.
Когда я получила готовую запись на мою новую песни "За любовь прости", поняла, что именно на эту песню я должна снять видео. Не могу сказать, что мы сняли полноценный клип, это скорее качественное mood video. Мне очень повезло со съемочной командой. Ребята очень добросовестно и качественно работают, горят своим делом. Они тоже снимают клипы для российских звёзд.
- Знаю, что за время пандемии ты научилась ходить по гвоздям. Интересно, о чем ты думаешь, когда медитируешь таким образом?
- Я не лежу на гвоздях, только хожу по ним и медитирую, стоя на гвоздях. Раньше в различных передачах я смотрела на йогов, которые ходят по битому стеклу или медитируют на гвоздях, и даже подумать не могла, что когда-то сама буду делать так. Мой личный рекорд был 1,5 часа медитации на гвоздях. Но я встаю на гвозди не ради рекордов.
Во время первой волны пандемии, когда весь мир сидел на карантине, в мою жизнь пришли медитации. Я была в Москве, все концерты, выступления отменились, границы резко закрылись. Отменили все рейсы из Москвы в Таллинн, неизвестно было, как долго это продлится и что вообще будет дальше. Но так как я люблю учиться, узнавать что-то, всегда открыта новому и интересному, в мою жизнь пришли медитации. Они помогли мне убрать не только тревогу и переживания, но и вообще сделали мою жизнь более счастливой, она разделилась на до и после. У меня есть мастер по медитациям, он даёт много полезной информации о том, как устроен наш мозг и как он ловко умеет нами руководить.
Спустя полгода медитаций мне стало интересно сходить к мастеру на курс и встать на гвозди. Сначала мы шли по дорожке из гвоздей, это было 12 самых осознанных шагов в жизни. Когда идёшь по дорожке из гвоздей, ты как бы видишь свою жизнь сверху. В этот момент приходит осознание всего. Видишь, что тебе нужно проработать в жизни. А в конце курса мы встали в медитацию на гвоздях, которая длилась около 45 минут. Это было мощно! Скажу честно, стоять на гвоздях больно. Но суть в том, что это всего лишь ощущения, и задача в том, чтобы переключиться от этих ощущений, научиться управлять своим вниманием. Главное идти в эту практику не на силе воли, а через любовь и принятие, только тогда всё получится. Так же и в жизни. Все эти практики направлены на то, чтобы ты мог быстрее получить важные осознания и, не теряя времени, начать прорабатывать себя. Это очень мощный инструмент. После того, как я научилась медитировать на гвоздях, я стала петь на них. Очень интересные ощущения.