Ученые узнали, как получить «свехчеловеческий» иммунитет от всех штаммов COVID-19

Британские вирусологи раскрыли способ противостоять всем известным штаммам коронавируса. По их мнению, приобрести «супер-иммунитет» можно, если пациент перенес COVID-19, а также поставил одну из вакцин — Pfizer или Moderna. Об этом пишет британское издание Telegraph.

Ученые пришли к выводу, что совокупность перенесенного «ковида» и введение препаратов создают в организме человека «гибкие» антитела, которые способны противостоять любым мутациям коронавируса. Эксперты назвали такой иммунитет «сверхчеловеческим» или «гибридным».

При этом, как утверждают вирусологи, гибридные иммунные клетки в таком случае могут отражать даже потенциальные штаммы, которые предположительно могут возникнуть в будущем.