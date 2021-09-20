Ученые узнали, как получить «свехчеловеческий» иммунитет от всех штаммов COVID-19
Исследователи выяснили, что только вакцинации недостаточно, чтобы противостоять всем возможным мутациям коронавируса, пишет Пятый канал.
Исследователи выяснили, что только вакцинации недостаточно, чтобы противостоять всем возможным мутациям коронавируса, пишет Пятый канал.
Британские вирусологи раскрыли способ противостоять всем известным штаммам коронавируса. По их мнению, приобрести «супер-иммунитет» можно, если пациент перенес COVID-19, а также поставил одну из вакцин — Pfizer или Moderna. Об этом пишет британское издание Telegraph.
Ученые пришли к выводу, что совокупность перенесенного «ковида» и введение препаратов создают в организме человека «гибкие» антитела, которые способны противостоять любым мутациям коронавируса. Эксперты назвали такой иммунитет «сверхчеловеческим» или «гибридным».
При этом, как утверждают вирусологи, гибридные иммунные клетки в таком случае могут отражать даже потенциальные штаммы, которые предположительно могут возникнуть в будущем.
Исследователи также развеяли миф об отсутствии необходимости ставить вакцину, если человек переболел «ковидом» один или два раза. По их мнению, количество выработанных антител со временем будет снижаться. Они уверены, что после вакцины в организме вырабатывается «иммунная память» о коронавирусе, и шанс заразиться второй раз значительно падает.