Адель подтвердила роман с миллионером из списка Forbes и показала совместное фото

Оправиться от тяжелого разрыва исполнительнице помогла феноменальная работа над собой: ей удалось похудеть на 45 килограммов — и теперь певица изменилась буквально до неузнаваемости. Адель удалось наладить и личную жизнь: инсайдеры еще с лета говорят об ее отношениях с Ричем Полом, одним из самых известных спортивных агентов в мире. Состояние мужчины оценивается в 46 миллионов долларов, он занимает девятую строчку в топ-10 самых обеспеченных спортивных агентов в мире по версии журнала Forbes, пишет портал Grazia.