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Адель подтвердила роман с миллионером из списка Forbes и показала совместное фото

Адель ФОТО: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

Жизнь певицы Адель кардинально изменилась после ее развода. Звезда рассталась с отцом своего сына в 2019-м, но только несколько месяцев назад стала официально свободной.

Оправиться от тяжелого разрыва исполнительнице помогла феноменальная работа над собой: ей удалось похудеть на 45 килограммов — и теперь певица изменилась буквально до неузнаваемости. Адель удалось наладить и личную жизнь: инсайдеры еще с лета говорят об ее отношениях с Ричем Полом, одним из самых известных спортивных агентов в мире. Состояние мужчины оценивается в 46 миллионов долларов, он занимает девятую строчку в топ-10 самых обеспеченных спортивных агентов в мире по версии журнала Forbes, пишет портал Grazia.

Теперь исполнительница решилась вывести отношения на новый уровень — и официально подтвердила новый роман в Инстаграме. Адель поделилась совместным снимком с Ричем, сделанным на одном из светских мероприятий. Звезда примерила оригинальное контрастное черно-белое платье, в котором казалась стройной как тростинка.

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Певица прервала карьеру, когда подала на развод с мужем. Недавно она пообещала фанатам выпустить новый альбом — и многие уверены, что ждать осталось совсем недолго.

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