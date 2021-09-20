Американская певица LP снова едет с концертом в Эстонию!
17 февраля в Saku Suurhall в Таллинне с концертом выступит известная американская певица LP, настоящее имя которой Лаура Перголицци.
17 февраля в Saku Suurhall в Таллинне с концертом выступит известная американская певица LP, настоящее имя которой Лаура Перголицци.
LP покорила сердца слушателей по всему миру, и, конечно, ее очень любят в Эстонии. Это подтверждают прошедшие концерты исполнительницы в концертном доме Alexela и в епископском городке в Хаапсалу. В феврале 2022 года артистка выступит в Saku Suurhall.
LP прославила в Европе благодаря хиту Lost On You, который занимал первые места во множестве хит-парадов в 2016 году, в том числе в нашем регионе.
Этой осенью певица выпустит шестой студийный альбом Churches.