Пн, 20.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз

Американская певица LP снова едет с концертом в Эстонию!

Ameerika lauljatar LP ФОТО: Pressifoto

17 февраля в Saku Suurhall в Таллинне с концертом выступит известная американская певица LP, настоящее имя которой Лаура Перголицци.

LP покорила сердца слушателей по всему миру, и, конечно, ее очень любят в Эстонии. Это подтверждают прошедшие концерты исполнительницы в концертном доме Alexela и в епископском городке в Хаапсалу. В феврале 2022 года артистка выступит в Saku Suurhall.

LP прославила в Европе благодаря хиту Lost On You, который занимал первые места во множестве хит-парадов в 2016 году, в том числе в нашем регионе.

Этой осенью певица выпустит шестой студийный альбом Churches.

НАВЕРХ
Back