Американская певица LP снова едет с концертом в Эстонию!

LP покорила сердца слушателей по всему миру, и, конечно, ее очень любят в Эстонии. Это подтверждают прошедшие концерты исполнительницы в концертном доме Alexela и в епископском городке в Хаапсалу. В феврале 2022 года артистка выступит в Saku Suurhall.