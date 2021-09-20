Дочь Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой растрогала поклонников до слез
Младшая дочь Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой Мэри умилила фанатов танцами под папину песню, пишут Дни.ру.
Младшая дочь Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой Мэри умилила фанатов танцами под папину песню, пишут Дни.ру.
Испанский певец и российская теннисистка стали родителями в третий раз в прошлом году. Малышка регулярно появляется в соцсетях счастливых родителей и очаровывает поклонников.
На днях Энрике поделился трогательным видео, где маленькая Мэри мило танцует под новый альбом исполнителя. Фанаты пришли в восторг, некоторые растрогались до слез.
Смотри видео ЗДЕСЬ!
В подписи к видео певец анонсировал выход части альбома и поблагодарил всех своих поклонников за поддержку. Восторженные подписчики бросились благодарить артиста за его творчество.
Напомним, после рождения третьей дочери Энрике Иглесиас объявил о завершении музыкальной карьеры. Естественно, эта новость повергла в шок многих почитателей его творчества. Однако музыкант настроен решительно, он признался, что не может совмещать заботу о троих детях и карьеру, и выбрал семью. Иглесиас планирует перестать выпускать собственные песни, но будет писать композиции для других артистов.
Курникова и Иглесиас стараются держать личную жизнь подальше от посторонних глаз. Они живут в Штатах в особняке, занимаются семейным очагом и воспитывают детей. Оба родителя временно предпочли семью работе и гордятся этим.