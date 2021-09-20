Вскрылись подробности развода Насти Ивлеевой и Элджея

Причины развода тщательно скрываются, по данным источников, и не зря. Инсайндеры сообщают, что между бывшими супругами якобы был заключен интересный брачный договор.
За несколько лет брака Ивлеева вместе с Алексеем Узенюком приобрели загородный дом, квартиру в Москве и несколько дорогих автомобилей. Общая стоимость имущества оценивается примерно в 140 миллионов рублей (около 1,6 миллиона евро).
По данным журналистов, в договоре написано, что все недвижимое имущество достается одной стороне, а движимое - тому, кто им пользовался. При этом вторая сторона якобы получает компенсацию за свою долю.
- цитируют желтые СМИ Telegram-канал "Курятник".
Следует добавить, что ни Ивлеева, ни Узенюк не раскрывают причины их расставания. Но некто сообщил журналистам, что якобы инициатором разрыва был Элджей - он устал от ревности жены и ушел в загул.
А как вы думаете, кто был инициатором развода?