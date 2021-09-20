Вскрылись подробности развода Насти Ивлеевой и Элджея

Причины развода тщательно скрываются, по данным источников, и не зря. Инсайндеры сообщают, что между бывшими супругами якобы был заключен интересный брачный договор.

За несколько лет брака Ивлеева вместе с Алексеем Узенюком приобрели загородный дом, квартиру в Москве и несколько дорогих автомобилей. Общая стоимость имущества оценивается примерно в 140 миллионов рублей (около 1,6 миллиона евро).

По данным журналистов, в договоре написано, что все недвижимое имущество достается одной стороне, а движимое - тому, кто им пользовался. При этом вторая сторона якобы получает компенсацию за свою долю.

При разводе Ивлеева забирает все имущество, полагающееся ей по брачному контракту, взамен за молчание об обстоятельствах их расставания,

- цитируют желтые СМИ Telegram-канал "Курятник".

Следует добавить, что ни Ивлеева, ни Узенюк не раскрывают причины их расставания. Но некто сообщил журналистам, что якобы инициатором разрыва был Элджей - он устал от ревности жены и ушел в загул.