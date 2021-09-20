Как сложилась жизнь звезд фильма «Брат» спустя 23 года после выхода фильма

Премьера фильма ныне покойного режиссера Алексея Балабанова «Брат» состоялась в 1997 году на телеканале НТВ. Продолжение криминального боевика — «Брат-2» — вышло на экраны в 2000-м. История о молодом парне, ветеране Первой чеченской войны Даниле Багрове, который пытается найти свое место в жизни после завершения службы в армии, стала культовой, а сыгравшие в картине актеры подтвердили звездный статус. Как же сложилась судьба артистов, исполнивших персонажей «Брата»?

Данила Багров / Сергей Бодров — младший

«Брат» сделал Сергея Бодрова народным героем и суперзвездой. Многие зрители приписывали ему строгие принципы его персонажа, в актере видели воплощение справедливости, олицетворение фразы: «добро должно быть с кулаками».

Помимо съемок в обеих частях фильма Балабанова, Бодров сыграл в таких картинах, как «Война», «Восток-Запад», «Кавказскай пленник» и «Медвежий поцелуй». В последнем режиссером выступил отец и тезка артиста. Бодров-младший снял также известную драму «Сестры».

В 2002 году Сергей Бодров работал над вторым своим фильмом «Связной». Актер и вся съемочная группа погибли во время схода ледника Колка в Кармадонском ущелье на Кавказе. Бодрову было всего 30 лет.

Алексей Балабанов, который являлся близким другом Сергея и по счастливой случайности опоздал на съемки, завил тогда, что его жизнь тоже кончилась. Сам режиссер скончался в 2013-м от острой сердечной недостаточности.

Виктор Багров / Виктор Сухоруков

Татарин, брат главного героя — одна из самых запоминающихся из сотни с лишним ролей Виктора Сухорукова. Он принял участие в еще в двух картинах Балабанова «Брат-2» и «Жмурки», а также сыграл в драмах «Богиня: Как я полюбила», «Остров», «Овсянки» и «Бакенбарды». Известен по сериалам «Бандитский Петербург», «Годунов», «Сатисфакция» и «Физрук». Помимо кино, сегодня актер работает и на театральных сценах.

Света / Светлана Письмиченко

После «Брата» Светлана Письмиченко, исполнившая несостоявшуюся возлюбленную Багрова, сотрудничала с Балабановым в 2008 году, она сыграла в фильме «Морфий». К слову, сценарий картины по мотивам произведений Михаила Булгакова в свое время написал Сергей Бодров-младший. Кроме того, Письмиченко снималась в сериалах «Убойная сила», «Осторожно, Задов!», «Следователь Тихонов» и других. С 2004 года актриса озвучивает Нюшу — героиню мультсериала «Смешарики».

Тусовщица Кэт / Мария Жукова

«Брат» стал третьим и последним фильмом в карьере Марии Жуковой. В нем она исполнила роль наркозависимой тусовщицы Кэт, за которую получила гран-при на фестивале «Кинотавр». До 2017 года актриса также снялась в сериалах «Светские хроники», «Затмение» и «Троцкий». Сейчас Жукова работает продюсером арт-проекта «Шекспир-Тайна-400».

Немец / Юрий Кузнецов