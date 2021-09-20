По стакану в день: так ли опасен сахар в соках?

Сторонники здорового образа жизни уверяют: стакан сока — это всё равно что сахарная бомба. От соков, мол, лучше вообще отказаться. А производители даже начали пытаться разрабатывать технологии производства соков с пониженным содержанием сахара. Однако последние исследования учёных доказали, что природный сахар в соках безопасен. И нет никакой связи между употреблением сладких фруктовых соков и развитием диабета или инфаркта.

С мякотью — полезнее

Ученые из Центра по вопросам питания, профилактики и медицинских услуг, Национального института общественного здравоохранения и окружающей среды (Нидерланды) опубликовали результаты масштабного исследования о влиянии потребления фруктового сока на развитие диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Больше 10 лет они наблюдали за 35 тысячами участников эксперимента в возрасте от 20 до 70 лет. Итог удивил всех противников сладких соков — регулярное потребление соков не связано с риском развития диабета, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме этого, ученые установили интересный факт — замена в рационе фруктов фруктовыми соками никак не повышает риск возникновения проблем с сердцем.

Ученые из Университета Путра (Малайзия) пошли еще дальше в этом вопросе и в 2021 году провели исследование на тему потребления соков и развития гестационного диабета у беременных. В исследовании участвовали 452 женщины. Результат оказался тоже поразительным — более высокое потребление фруктового сока было связано с более низким риском развития гестационного сахарного диабета.

Как можно объяснить этот эффект соков? Российский врач-диабетолог, президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов считает, что причина — содержание в соках мякоти фруктов. «Мякоть фруктов замедляет всасывание углеводов и оказывает благоприятное действие на работу желудочно-кишечного тракта и всего организма», — отмечает эксперт. Кроме этого, как показывают данные многочисленных исследований, присутствие в соках целого комплекса различных полифенольных соединений нивелирует риски, вызванные содержанием в соках сахаров.

Некоторые натуральные соки содержат вещества, полезные для профилактики болезней сердца и сосудов, диабета и даже рака.

«Согласно последним научным данным, гидроксикоричные кислоты (содержатся в яблочном, персиковом, вишневом соках) благоприятно влияют на обмен веществ, — рассказывает вице-президент по качеству Союза производителей соков, воды и напитков Людмила Хомич, — Гидроксикоричные кислоты играют ключевую роль в регуляции обмена глюкозы и липидов (жиров), а значит, в профилактике связанных с ними расстройств, например, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, рака и стеатоза (жировой болезни) печени. Похожими свойствами обладает гесперидин, содержащийся в апельсиновом соке, нарингин — в грейпфрутовом, природные красящие вещества антоцианы (антиоксиданты) — в красных и фиолетовых соках. Поэтому мы рекомендуем каждому человеку придерживаться здоровой привычки — пить один стакан фруктового сока в день. Такая порция не приведёт к набору лишнего веса, зато поможет укреплению иммунитета и профилактике различных заболеваний».

А есть ли сок без сахара?

Сейчас многие производители пишут на этикетке, что сок натуральный, без сахара. Однако обычно имеется в виду добавленный сахар, а не природный фруктовый. Некоторые пошли еще дальше и попытались уменьшить содержание природного сахара овощей и фруктов, из которых изготавливается напиток. Сделать сок с пониженным содержанием сахара — задача не из простых. Ученые рассматривают несколько возможных путей. Первый — ультрафильтрация, когда специальные фильтры задерживают молекулы сахара, отделяя их. Второй — перевод сахаров в другие вещества, например, в пектины. Так, несколько лет назад один из крупнейших мировых производителей апельсинового сока — корпорация Citrosuco заявила о создании пилотного завода для снижения сахара в апельсиновом соке. Компания объявила о запатентованной технологии, которая может сократить от 30% до 80% всех сахаров в апельсиновом соке. Однако выяснилось, что мало кто из потребителей готов пить несладкие соки. Кроме того, ещё неизвестно, можно ли такие продукты вообще считать соками, ведь, согласно закону, в соке должен сохраняться природный состав фруктов или овощей, из которых он сделан.

Есть и третий путь — создание смесей с соками, от природы содержащими меньшее количество сахаров, например, овощными или кокосовым. Но здесь тоже есть свои сложности. В 2021 году бразильские и уругвайские ученые провели совместное исследование по разработке смешанного фруктового сока с низким содержанием сахаров. Исследователи разработали пять составов с различной вариацией фруктов и ягод. И предложили 200 потребителям оценить данные продукты по 10-балльной шкале. Оказалось, что именно наличие сахаров определяет симпатию потребителей. Образцы с более низким содержанием сахаров собрали наименьшее количество баллов. Объяснение простое — именно сладкие соки ассоциируются у потребителей с натуральной сладостью фруктов или ягод.