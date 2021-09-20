Сергей Глушко закатил истерику, узнав о дочке Наташи Королевой

В шоу-бизнесе обсуждают неожиданное признание 48-летней Наташи Королевой, которое она сделала в эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ. Оказывается, два года назад певица стала мамой «очаровательной голубоглазой курносой девочки». Малышка проживает в США вместе с отцом — другом звезды.

Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» видела наследницу, когда приезжала в Майами с мужем Сергеем Глушко. «Сережа не знает о том, что это моя дочь — он порадовался за друга, а я все откладывала момент разговора», — сообщила Королева после своего признания.

Ошарашенная Лера Кудрявцева предложила все рассказать сыну и мужу Королевой, чтобы не оставалось недомолвок, и пригласила в студию. «Я хочу поделиться с вами радостной новостью. Я стала биологической мамой дочки. Все хорошо, не переживайте. Знаю, что вы меня поймете, поэтому давайте поговорим обо всем дома», — заявила Королева.

«Но ты же не была беременна», — удивился Глушко, когда услышал новость. Затем он начал сыпать вопросами, но Королева явно не хотела отвечать это публично. В какой-то момент 51-летний Сергей сильно завелся, подскочил с дивана и начал кричать: «Это прекрасная новость, побольше бы таких клонов и на нашей планете все будет лучше. Я рад, молодец».

Выпив стакан воды, Глушко не унимался: «Я рад! Кому нужны эмоции? Могу даже раздеться здесь. Вы думали, что мы будем горевать? Да у нас праздник будет в семье! Могу стол этот сковырнуть?». Сергей в порыве подошел реквизиту студии «Секрета на миллион» и уже хотел его швырнуть, но жена вовремя остановила мужа. А он набросился на камеру с криками: «Думали, что будем горевать? Прекрасно, отлично, великолепно. Лучшая».