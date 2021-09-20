Доктор раскрыл опасность кофе по утрам

Так, эксперт порекомендовал подождать пару часов после пробуждения перед тем, как выпить чашку кофе. «Отложите свой напиток до середины утра, когда ваш уровень кортизола понизится. В таком случае кофеин сработает гораздо эффективнее», — пояснил Радж, сообщает Lenta.ru .

Пользователи сети выразили негодование в ответ на рекомендации доктора в комментариях под постом. «Я так не могу. Мне нужно пить кофе каждое утро, иначе я не смогу жить», «Могу я выпить кофе и утром, и через два часа после пробуждения в качестве компромисса?», «У меня, должно быть, дефицит кортизола, потому что мне требуется не менее получаса, чтобы заставить себя проснуться», — высказывались они.