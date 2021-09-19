Нателла Крапивина возвращается в шоу-бизнес после скандала с Филиппом Киркоровым

Сегодня стало известно, что 39-летняя Крапивина намерена вернуться к работе. Продюсер подробно рассказала о своих планах. «Я распрощалась с шоу-бизнесом... ненадолго! Уже потихоньку хочу вернуться. Мне хочется попробовать поработать с молодежью. Я нашла пару очень интересных молодых ребят и собираюсь со своим партнером запускать музыкальный лейбл. Не раскручивать, а скорее, помогать музыкантам прокладывать свой путь. Быть не продюсером, а менеджером. Это энергетически совершенно другой уровень. И это мне интересно. Мне кажется, что тот опыт, который у меня есть, нельзя просто взять и похоронить. Этим нужно пользоваться», — заявила Нателла, пишет Starhit.ru.

К слову, мириться с Киркоровым Крапивина не собирается. Как подчеркнула экс-продюсер Лободы, от своих слов она также не откажется. «Не вижу смысла. Я все сказала», — отметила женщина.

Напомним, скандал разгорелся из-за того, что Нателла оставила едкий комментарий под совместной фотографией Филиппа Бедросовича и Давы с премии МУЗ-ТВ. Крапивина предложила расчленить певцов на шашлыки.

Киркоров в свою очередь молчать не стал и не стесняясь в выражениях ответил продюсеру. «Кто вы все такие и откуда взялись? Некоторые возомнили себя уже в космосе, но по привычке плавают в невесомости своих фекалий. Сколько пафоса и надменности в этом! Так легко поверить, что накрученные от ботов мертвые души просмотров — это и есть популярность. Многим артистам далеко до вас. Потому что так честно воровать номера других артистов, плагиатить... Девочки, где вы учились, я преподавал…» — возмущался артист.