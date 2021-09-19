Народная артистка Екатерина Васильева рассказала о причинах ухода в монастырь

Прежде, чем уйти в Троице-Одигитриевский ставропигиальный женский монастырь, Васильева посещала храмы. Так, духовник поставил актрису перед выбором — актерская карьера или служение Богу. После долгих раздумий артистка решила отказаться от сцены, пишет Lenta.ru.

«Другого варианта нет. Не получится усидеть на двух стульях. Наверное, поэтому такой финал моей жизни. Сейчас я там, где и надо мне быть. Я пришла за спасением — это цель, почему я живу в монастыре. Бог меня привел», — заявила 76-летняя Васильева.

Звезда напомнила, что теперь ее стоит называть матушкой Василисой.