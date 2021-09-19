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Народная артистка Екатерина Васильева рассказала о причинах ухода в монастырь

Екатерина Васильева ФОТО: скриншот

Советская и российская актриса театра и кино Екатерина Васильева приняла монашеский постриг, потому что священник поставил ее перед выбором — либо театр, либо вера. Об этом сообщает StarHit.

Прежде, чем уйти в Троице-Одигитриевский ставропигиальный женский монастырь, Васильева посещала храмы. Так, духовник поставил актрису перед выбором — актерская карьера или служение Богу. После долгих раздумий артистка решила отказаться от сцены, пишет Lenta.ru.

«Другого варианта нет. Не получится усидеть на двух стульях. Наверное, поэтому такой финал моей жизни. Сейчас я там, где и надо мне быть. Я пришла за спасением — это цель, почему я живу в монастыре. Бог меня привел», — заявила 76-летняя Васильева.

Звезда напомнила, что теперь ее стоит называть матушкой Василисой.

Актриса снялась более чем в 200 фильмах. Среди самых известных лент — «Обыкновенное чудо», «Экипаж», «Соломенная шляпка», «Бумбараш» и «Чародеи». Отмечается, что в 1993 году Екатерина Васильева перестала играть и стала послушницей Толгского монастыря в Ярославской области. В 1996 году она вернулась в кинематограф.

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