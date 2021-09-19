Журналист рассказал о романе Пугачевой и Розенбаума

«Говорят, что с Аллой Борисовной у них был страстный роман. Я, например, в это верю, потому что Алла Борисовна всегда любила мужчин, любила мужчин красивых, любила мужчин статных», — сказал Сорокин, пишет Lenta.ru.

Журналист напомнил, что тогда Пугачева была замужем за концертным директором и продюсером Евгением Болдиным. Несмотря на это, певица часто ездила к Розенбауму в Ленинград, рассказал Сорокин.

По информации издания, Розенбаум подтвердил, что стал испытывать к Алле Пугачевой глубокую симпатию сразу же после первого знакомства. Однако тогда певец отказался отвечать на вопрос о романе между ними, сославшись на то, что настоящие мужчины подобные вопросы игнорируют.