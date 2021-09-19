Создатель группы «Ласковый май» прозябает в нищете: Юрий Шатунов не справился с эмоциями при встрече с ним

Кузнецов не только создал культовый музыкальный коллектив, но и написал для исполнителей хиты «Белые розы», «Розовый вечер», «Седая ночь» и многие другие. Эти песни до сих пор звучат на концертных площадках, и, казалось, должны приносить композитору солидные авторские отчисления, обеспечивая безбедную жизнь, передает Prikolis.info.

Но, как выяснилось, в настоящее время композитор буквально прозябает в нищете. Расставшись с группой, Кузнецов не смог реализовать себя в творчестве. Он начал злоупотреблять пагубным пристрастием, регулярно прикладываясь к бутылке. В настоящее время музыкант живет в Оренбурге, деля двухкомнатную квартиру с 90-летней матерью. И только помощь старых друзей помогает ему как-то держаться на плаву.

«Я хожу в простой магазин обыкновенный, потому что денег немного. Надо экономить. У меня 200 рублей, на хлеб хватит. 67 рублей гречка — очень даже радостно. Получаю пенсию 8 тысяч рублей. Квартплата обходится в 8 тысяч рублей. Остаются друзья, которые мне помогают», – рассказал Кузнецов в эфире программы «Привет, Андрей!», посвященной юбилею легендарного коллектива.

Сложившая ситуация до глубины души поразила гостей в студии. Музыкальный критик Артур Гаспарян подчеркнул, что композитор имеет право на авторские отчисления. «Это страшная драма. Потому что человек, создатель такого мегаисторического музыкального проекта, как «Ласковый май», по логике вещей, по справедливости, должен быть сейчас супермиллионером. Долларовым миллиардером», – поделился критик своим мнением.