Керсти Кальюлайд: я никогда не слушаю музыку во время спорта
Портал Sky.ee на эстонской премии в области кино и телевидения поговорил с президентом Керсти Кальюлайд, узнав ее музыкальные предпочтения.
Портал Sky.ee на эстонской премии в области кино и телевидения поговорил с президентом Керсти Кальюлайд, узнав ее музыкальные предпочтения.
«Во время спорта я никогда не слушаю музыку. Никогда. - говорит президент. - Если вы катаетесь на коньках ил роликах, это глупая затея».
А дома Керсти Кальюлайд предпочитает слушать подкасты. Но иногда она все-же слушает музыку, например, фортепьянные произведения, Тыну Кирвитса или Арво Пярта.
Кроме того, Кальюлайд сказала, что ее очень впечатлил фильм Марко Раада о похоронах. Также ей запомнился фильм «Правда и справедливость».
А еще журналист спросил ее, примет ли она предложение сняться в сериале после того, как покинет пост президента. «Конечно, нет, я не актриса. Но я с удовольствием приму приглашение посетить премьеру или сходить на концерт», - скала Кальюлайд.