Керсти Кальюлайд: я никогда не слушаю музыку во время спорта

«Во время спорта я никогда не слушаю музыку. Никогда. - говорит президент. - Если вы катаетесь на коньках ил роликах, это глупая затея».

А дома Керсти Кальюлайд предпочитает слушать подкасты. Но иногда она все-же слушает музыку, например, фортепьянные произведения, Тыну Кирвитса или Арво Пярта.

Кроме того, Кальюлайд сказала, что ее очень впечатлил фильм Марко Раада о похоронах. Также ей запомнился фильм «Правда и справедливость».