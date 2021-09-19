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Стриптизер Марко поссорился в поездке с танцовщицей: она была как 70-летний пенсионер

Marco Tasane käis Dubais muusikavideot filmimas. Kuvatõmmis videost. ФОТО: Youtube/Marco Tasane

Марко Тасане отправился в Дубай, чтобы снять свой новый видеоклип на песню «Дубай». Однако во время поездки он поссорился с попутчицей, у которой остались некоторые видеозаписи. «Мне не могут прислать чуть более четырех фотографий и пары видеоклипов», - сказал стриптизер.

По словам Марко Тасане, в новой песне особо нет никакого смысла. «На этот раз никакого послания нет ... Легкое видео из отпуска», - пояснил он.

«Когда я ездил в Дубай весной, я забыл взять зарядку», - говорит стриптизер, почему ему пришлось использовать материалы своей танцовщицы. «Однако качество было плохим, и поэтому большая часть клипа была снята в Тарту», ​​- сказал он.

Марко взял с собой в Дубай танцовщицу, с которой поссорился. «В поездках мы учимся знакомиться с людьми. Так что мне не могли прислать больше четырех фотографий и пары видеоклипов - так было и раньше», - сказал артист, пишет Elu24.

«Ее поездка была как у 70-летнего пенсионера, только в отеле и рядом с отелем. Когда-то на Ибице была такая же ерунда, к счастью, там была и Трийн Тулев, которая отпраздновала там свой день рождения», - вспоминал Марко.

По словам стриптизера, на то, чтобы познакомиться с этим человеком, потребовалось всего пять или шесть дней. «Маска падает. Это также одна из причин, почему я редко путешествую дальше Финляндии один раз в год», - засмеялся он. Артист сказал, что его лучшим спутником в путешествиях до сих пор была Ану Абоженко, «Мисс Эстония» 1998 года. «Она была со мной в Нью-Йорке, Португалии, Ибице и тд. С ней весело и не надо сидеть в отеле, а можно сразу действовать», - сказал он.

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