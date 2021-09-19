Стриптизер Марко поссорился в поездке с танцовщицей: она была как 70-летний пенсионер

По словам Марко Тасане, в новой песне особо нет никакого смысла. «На этот раз никакого послания нет ... Легкое видео из отпуска», - пояснил он.

«Когда я ездил в Дубай весной, я забыл взять зарядку», - говорит стриптизер, почему ему пришлось использовать материалы своей танцовщицы. «Однако качество было плохим, и поэтому большая часть клипа была снята в Тарту», ​​- сказал он.

Марко взял с собой в Дубай танцовщицу, с которой поссорился. «В поездках мы учимся знакомиться с людьми. Так что мне не могли прислать больше четырех фотографий и пары видеоклипов - так было и раньше», - сказал артист, пишет Elu24.

«Ее поездка была как у 70-летнего пенсионера, только в отеле и рядом с отелем. Когда-то на Ибице была такая же ерунда, к счастью, там была и Трийн Тулев, которая отпраздновала там свой день рождения», - вспоминал Марко.