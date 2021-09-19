Наташа Королева получила более двух миллионов евро за внебрачную дочь

Девочке сейчас два года, она живет со своим отцом в Сан-Франциско, США.

«Когда он сообщил мне о рождении дочери, то был вне себя от радости. Хотел подарить кольцо, но я отказалась», — поделилась певица. Как выяснила Кудрявцева, за рождение девочки Королева получила примерно 50 биткоинов (2 052 712 евро), сообщает Lenta.ru.

В этой же передаче Королева рассказала, что помогла своему хорошему знакомому стать отцом, дав свой генетический материал для процедуры суррогатного материнства. Беременность у матери, которая вынашивала ребенка, протекала сложно, женщине пришлось преодолеть путешествие морем из России в США, а также пройти через тяжелые роды. Королева призналась, что виделась со своим ребенком и в подтверждение слов показала фотографию, на которой держит дочь на руках.