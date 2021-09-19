Харламов привел новую возлюбленную на открытие своей закусочной

Вечером в одном из банкетных залов «Крокус Экспо» состоялась вечеринка, где Харламов с друзьями, звездами и гостями отметил открытие бизнеса. На видео, опубликованном в Тelegram-канале Super.ru, видно, как Харламов танцует с новой возлюбленной, актрисой Екатериной Ковальчук, пишет Lenta.ru .

Ранее сообщалось, что Харламова заметили отдыхающим в Сочи вместе с Ковальчук. Юморист проводил время в компании возлюбленной, а также солистов группы Little Big Ильей Прусикиным и Софьей Таюрской.

Утверждается, что роман Харламова и Ковальчук начался еще осенью 2020 года. Они познакомились на съемках сериала «Гусар». Харламов развелся с актрисой Кристиной Асмус в октябре 2020 года после семи лет брака. По словам комика, отношения долго двигались к разводу, в какой-то момент супруги поняли, что они «просто разные люди». У пары есть общая дочь — шестилетняя Анастасия.