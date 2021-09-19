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Харламов привел новую возлюбленную на открытие своей закусочной

Фото со съемок "Гусара" ФОТО: Скриншот с www.kino-teatr.ru

18 сентября в Москве открылась сеть закусочных резидента Comedy Club Гарика Харламова. Артист с партнерами теперь торгует хот-догами с разными начинками, сообщает «Комсомольская правда».

Вечером в одном из банкетных залов «Крокус Экспо» состоялась вечеринка, где Харламов с друзьями, звездами и гостями отметил открытие бизнеса. На видео, опубликованном в Тelegram-канале Super.ru, видно, как Харламов танцует с новой возлюбленной, актрисой Екатериной Ковальчук, пишет Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что Харламова заметили отдыхающим в Сочи вместе с Ковальчук. Юморист проводил время в компании возлюбленной, а также солистов группы Little Big Ильей Прусикиным и Софьей Таюрской.

Утверждается, что роман Харламова и Ковальчук начался еще осенью 2020 года. Они познакомились на съемках сериала «Гусар». Харламов развелся с актрисой Кристиной Асмус в октябре 2020 года после семи лет брака. По словам комика, отношения долго двигались к разводу, в какой-то момент супруги поняли, что они «просто разные люди». У пары есть общая дочь — шестилетняя Анастасия.

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