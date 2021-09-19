Вс, 19.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз

Наташа Королева показала рожденную от друга-гея двухлетнюю дочь

Наташа Королева ФОТО: Instagram

Эстрадная певица Наташа Королева призналась, что у нее есть внебрачная дочь от друга-гея, и показала совместную фотографию с ребенком. Об этом артистка заявила в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, передает «Московский комсомолец».

Исполнительница рассказала, что помогла своему хорошему знакомому стать отцом, дав свой генетический материал для процедуры суррогатного материнства. Беременность у матери, которая вынашивала ребенка, протекала сложно. Кроме того, женщине пришлось преодолеть путешествие морем из России в США, а также пройти через тяжелые роды, пишет Lenta.ru.

Королева отметила, что поделилась данной информацией с опаской, поскольку некоторые люди могут отреагировать на нее негативно.

«Эта ситуация счастливая, но наш мир настолько сейчас жесток, и самая позитивная и счастливая ситуация, она может сказаться очень негативно», — сказала артистка.

Она также отметила, что девочке сейчас два года, она живет со своим отцом в Сан-Франциско, США. Королева призналась, что виделась со своим ребенком и в подтверждение слов показала фотографию, на которой держит дочь на руках.

Муж певицы Сергей Глушко признался, что поражен данной новостью. Впрочем, как отмечается, он относится к этой информации с радостью.

Официально у Наташи Королевой и Сергея Глушко есть 19-летний сын Архип. Ранее молодой человек рассказал, как три года жил в Майами. Он также назвал минусы жизни в США. Например, среди недостатков Архип перечислил американский менталитет.

НАВЕРХ
Back