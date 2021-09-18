Концерт «Арии» переносится на январь

Рок-группа Ария образовалась в 1985 году. С тех пор у группы было несколько разных участников. Группу Ария основали Владимир Холстинин и Алик Грановский.

Днем рождения группы считается завершение альбома «Megalomania» 31 октября 1985 года. Свой первый концерт Ария дала 5 февраля 1986 года. Их популярность росла, несмотря на незнание СМИ.

В ноябре 1986 года Ария выпустила второй альбом «С Кем Ты?». К тому времени у группы были разногласия как по направлению, в котором она движется, так и по лидерским качествам Виктора Векштейна.