Концерт «Арии» переносится на январь
18 сентября в таллиннском новом ночном клубе MJClub (Парда, 9) должен был состояться концерт рок-группы «Арии». Однако, как написано на сайте организаторов, он переносится на 8 января 2022 года.
18 сентября в таллиннском новом ночном клубе MJClub (Парда, 9) должен был состояться концерт рок-группы «Арии». Однако, как написано на сайте организаторов, он переносится на 8 января 2022 года.
Рок-группа Ария образовалась в 1985 году. С тех пор у группы было несколько разных участников. Группу Ария основали Владимир Холстинин и Алик Грановский.
Днем рождения группы считается завершение альбома «Megalomania» 31 октября 1985 года. Свой первый концерт Ария дала 5 февраля 1986 года. Их популярность росла, несмотря на незнание СМИ.
В ноябре 1986 года Ария выпустила второй альбом «С Кем Ты?». К тому времени у группы были разногласия как по направлению, в котором она движется, так и по лидерским качествам Виктора Векштейна.