Создатель фильма «Дюна» раскритиковал слова Илона Маска о колонизации Марса

По мнению франко-канадского кинематографиста, человечество должно сконцентрироваться на сохранении экологии Земли, а не эксплуатировать доступные ресурсы в попытке освоить другую планету, «какой бы привлекательной ни была подобная идея», пишет Lenta.ru .

«Мне не кажутся мудрыми размышления, что будущее человечества — где-то за пределами Земли. Думаю, будущее людей должно быть связано именно с нашей родной планетой. Ведь здесь у нас есть все необходимое. Позаботиться о том, чем мы обладаем здесь и сейчас — гораздо важнее размышлений о переселении куда-то в другое место. Я в этом глубоко убежден», — высказался создатель экранизации научно-фантастического романа Фрэнка Герберта.