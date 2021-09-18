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Годовалого племянника Шэрон Стоун после смерти отдали на органы

Sharon Stone in a scene of the film "Basic Instinct 2" directed by Michael Caton-Jones. USA - 2006 *** Local Caption *** 00526734 ФОТО: INTERFOTO USA/SIPA / INTERFOTO USA/SIPA

Голливудская актриса Шэрон Стоун рассказала о трагедии, которая произошла в жизни ее семьи. В августе у знаменитости умер маленький племянник. Ребенок заболел внезапно, врачи не смогли его спасти.

Как пишут СМИ, мальчик скончался в возрасте 11 месяцев. Выяснилось, что после смерти племянник Шэрон Стоун стал донором органов, пишет TopNews.ru.

По словам актрисы, его органы отдали трем пациентам. Шэрон Стоун рассказала, что семья брата приняла такое решение и спасла жизнь двум младенцам и мужчине 45 лет.

Как заверила актриса, то, что мальчик стал донором, спасло их семью – это успокоило их.

«Я могу только сказать, что вы никогда, никогда не знаете, когда случится трагедия в вашей жизни или в вашей семье», – добавила 63-летняя знаменитость.

Установлено, что у маленького Ривера было диагностировано аутоиммунное заболевание, которое поразило все системы организма.

В итоге у малыша отказали все органы.

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