Годовалого племянника Шэрон Стоун после смерти отдали на органы

Как пишут СМИ, мальчик скончался в возрасте 11 месяцев. Выяснилось, что после смерти племянник Шэрон Стоун стал донором органов, пишет TopNews.ru.

По словам актрисы, его органы отдали трем пациентам. Шэрон Стоун рассказала, что семья брата приняла такое решение и спасла жизнь двум младенцам и мужчине 45 лет.

Как заверила актриса, то, что мальчик стал донором, спасло их семью – это успокоило их.

«Я могу только сказать, что вы никогда, никогда не знаете, когда случится трагедия в вашей жизни или в вашей семье», – добавила 63-летняя знаменитость.

Установлено, что у маленького Ривера было диагностировано аутоиммунное заболевание, которое поразило все системы организма.