Галерея: в баре Sveta выступили лучшие дрэг-артисты из Латвии и Эстонии

В эти выходные два латвийских дрэг-исполнителя выступают в Эстонии. К публике выйдут небинарный дрэг-художник Vencheska Baltique и дрэг-артист Тимми. В субботу 18 сентября в они выступят в Тарту, в Genialistide klubi.