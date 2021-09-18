Галерея: в баре Sveta выступили лучшие дрэг-артисты из Латвии и Эстонии

«Я приехал сюда, чтобы встретиться и установить контакты с эстонскими дрэг-артистами и выразить солидарность нашей балтийской общине», - объясняет Vencheska Baltique, который участвовал в шоу «Home Drag Race».
Их вечеринка вдохновлена историей Анны Винтур из Vogue и документальным фильмом «Сентябрьский выпуск». Кроме того в рамках вечера пройдут соревнования в двух категориях: лучшее лицо и лучший костюм. Вечер будет вести легенда эстонского дрэга Хлоя ЛаГуччи.
Помимо Vencheska Baltique в субботу выступят латвийский дрэг-король Тимми, и эстонский дрэг-артист Major Danger, которые являются членами Baltic Drag King Collective.