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Галерея: в баре Sveta выступили лучшие дрэг-артисты из Латвии и Эстонии

В эти выходные два латвийских дрэг-исполнителя выступают в Эстонии. К публике выйдут небинарный дрэг-художник Vencheska Baltique и дрэг-артист Тимми. В субботу 18 сентября в они выступят в Тарту, в Genialistide klubi.

«Я приехал сюда, чтобы встретиться и установить контакты с эстонскими дрэг-артистами и выразить солидарность нашей балтийской общине», - объясняет Vencheska Baltique, который участвовал в шоу «Home Drag Race».

Их вечеринка вдохновлена ​​историей Анны Винтур из Vogue и документальным фильмом «Сентябрьский выпуск». Кроме того в рамках вечера пройдут соревнования в двух категориях: лучшее лицо и лучший костюм. Вечер будет вести легенда эстонского дрэга Хлоя ЛаГуччи.

Помимо Vencheska Baltique в субботу выступят латвийский дрэг-король Тимми, и эстонский дрэг-артист Major Danger, которые являются членами Baltic Drag King Collective.

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