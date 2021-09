Группа Placebo впервые за пять лет выпустила песню

Группа Placebo была сформирована в Лондоне в 1994 году. В ее состав входят вокалист и гитарист Брайан Молко и басист-гитарист Стефан Ольсдаль. Коллектив наиболее известен по таким композициям, как Nancy Boy, Every You Every Me, Meds, Pure Morning, The Bitter End и Song to Say Goodbye.