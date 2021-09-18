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Группа Placebo впервые за пять лет выпустила песню

Placebo ФОТО: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES

Рок-группа Placebo впервые за пять лет выпустила сингл. Песня, получившая название Beautiful James, опубликована на YouTube-канале коллектива.

«Если песня служит для того, чтобы раздражать чопорных обывателей, так тому и быть. Но для меня по-прежнему крайне важно, чтобы каждый слушатель открыл в ней свою личную историю — я действительно не хочу говорить вам, как себя чувствовать», — рассказал про трек солист Брайан Молко, пишет Lenta.ru.

Коллектив также пообещал в скором времени выпустить больше новой музыки.

О том, что Placebo работают над восьмым студийным альбомом, впервые стало известно в 2019 году. Из-за пандемии коронавируса запись пластинки была приостановлена.

Группа Placebo была сформирована в Лондоне в 1994 году. В ее состав входят вокалист и гитарист Брайан Молко и басист-гитарист Стефан Ольсдаль. Коллектив наиболее известен по таким композициям, как Nancy Boy, Every You Every Me, Meds, Pure Morning, The Bitter End и Song to Say Goodbye.

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