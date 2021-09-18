Группа Placebo впервые за пять лет выпустила песню

«Если песня служит для того, чтобы раздражать чопорных обывателей, так тому и быть. Но для меня по-прежнему крайне важно, чтобы каждый слушатель открыл в ней свою личную историю — я действительно не хочу говорить вам, как себя чувствовать», — рассказал про трек солист Брайан Молко, пишет Lenta.ru.

Коллектив также пообещал в скором времени выпустить больше новой музыки.

О том, что Placebo работают над восьмым студийным альбомом, впервые стало известно в 2019 году. Из-за пандемии коронавируса запись пластинки была приостановлена.