Находящегося в коме Звягинцева отключили от аппарата ЭКМО

По информации издания, медики решили выводить Звягинцева из искусственной комы, поэтому его отключили от аппаратов. Сколько он пробыл в медикаментозном сне, неизвестно, пишет Lenta.ru.

О том, что Звягинцева ввели в искусственную кому, сообщалось 16 сентября. Кинематографист лечится от последствий COVID-19 с середины лета. В Германии он проходит реабилитацию от последствий коронавируса. Источники считают, что при самом положительном сценарии режиссер вернется к творческой деятельности только в следующем году.