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Находящегося в коме Звягинцева отключили от аппарата ЭКМО

Андрей Звягинцев. ФОТО: JEAN-PAUL PELISSIER/REUTERS

Российского режиссера Андрея Звягинцева, который находится в искусственной коме, отключили от аппарата ЭКМО, пишет «КП».

По информации издания, медики решили выводить Звягинцева из искусственной комы, поэтому его отключили от аппаратов. Сколько он пробыл в медикаментозном сне, неизвестно, пишет Lenta.ru.

О том, что Звягинцева ввели в искусственную кому, сообщалось 16 сентября. Кинематографист лечится от последствий COVID-19 с середины лета. В Германии он проходит реабилитацию от последствий коронавируса. Источники считают, что при самом положительном сценарии режиссер вернется к творческой деятельности только в следующем году.

В июле Звягинцев заразился коронавирусом, у него было поражено 90 процентов легких. Тогда его госпитализировали в Федеральный научно-клинический центр ФМБА. Режиссер переносил болезнь тяжело, поэтому находился в центре месяц, после чего его перевели в городскую больницу имени Давыдовского.

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