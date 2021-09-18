Ирина Круг показала внучку и озвучила ее имя
В июне Ирина Круг стала бабушкой. Несколько месяцев певица скрывала внучку от любопытных глаз. Сегодня же артистка поделилась первым совместным фото с малышкой, пишет Starhit.ru.
В июне Ирина Круг стала бабушкой. Несколько месяцев певица скрывала внучку от любопытных глаз. Сегодня же артистка поделилась первым совместным фото с малышкой, пишет Starhit.ru.
45-летняя Ирина Круг опубликовала снимок, на котором нежно держит внучку на руках. Малышка появилась в кадре в полосатой кофточке и джинсах. Сама же певица предстала в белой футболке и серых штанах. «Наша Виктория. Лялечка приехала в гости», – подписала публикацию артистка. К слову, ранее имя девочки держалось в секрете.
Пользователи Сети засыпали исполнительницу теплыми словами и комплиментами. «Красивая молодая бабушка!»; «До чего милые! Пусть малышка растет здоровенькой»; «Какая хорошенькая внучка и не менее хорошая бабушка!» – отметили подписчики.
Напомним, внучку Ирине подарила 26-летняя дочь Марина. Как известно, с отцом наследницы певица прожила недолго. В 2001-м артистка вышла замуж за Михаила Круга, которому спустя год родила сына Александра.
После трагической смерти шансонье Ирина связала себя браком с бизнесменом Сергеем Белоусовым. От этого союза у Ирины есть сын Андрей. В прошлом году супруги развелись, но ради восьмилетнего наследника сохранили дружеские отношения