Михаил Пореченков устроил драку в аэропорту

Как передают источники, конфликт сначала был словесным, однако постепенно разборки переросли в применение физической силы. «Пореченков вместе с остальными артистами вылетал регулярным рейсом в Ноябрьск. В автобусе, который подвозит пассажиров из здания аэровокзала к трапу самолета, с одним из местных пассажиров произошла словесная перепалка, которая переросла в драку», – передает инсайдер.

Очевидцы уточняют, что дебоширов удалось быстро разнять, поэтому помощь полиции не понадобилась. 52-летний актер пока не комментирует произошедшее, а вот директор по концертной деятельности поспешила опровергнуть информацию. «Ничего подобного не было. Я была на том рейсе вместе с Михаилом Пореченковым, никаких инцидентов не было», – заявила Мария Славина.

К слову, неприятное событие произошло в Салехарде, где артисты несколько дней выступали с театрально-музыкальным экспериментом «Облако в штанах». Пореченков зачитывал одноименную поэму Владимира Маяковского под аккомпанемент Юрия Башмета.

«Мы играем произведения этого же времени, но не специально написанную для поэмы. Авторы-то дышали одним воздухом, жили в одно время, я думаю, общались даже, были знакомы. Теперь мы с Михаилом общаемся», – говорил дирижер.

Напомним, что несколько лет назад актер угодил в крупный скандал. В Сети появилось видео, на котором Пореченков стреляет из пулемета в аэропорту Донецка. Ролик вызвал бурю негодования у местных властей, на звезду даже хотели завести уголовное дело. Сам Михаил уверял, что производил выстрелы холостыми патронами и не участвовал в военных действиях.



