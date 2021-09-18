Валерий Меладзе сделал Джанабаевой роскошный подарок после рождения дочери

К слову, сразу после появления девочки на свет, звездные супруги завели шуточный блог под названием «Заметки родаков», куда выкладывают забавные ролики о родительстве без прикрас. В браке Валерий и Альбина уже семь лет, их союз держится на любви к детям и принятии друг друга.

«Секрет счастливого брака — в уважении. Любовь — это очень важно, но люди должны еще и уважать друг друга, потому что у каждого из нас есть свои „тараканы“, ценности. Иногда они кажутся смешными даже для близкого человека. Но к этому надо относиться с уважением: и к ценностям, и к комплексам, и даже к недостаткам. Нельзя требовать друг от друга абсолютного совершенства», — признался 56-летний супруг, добавив, что Джанабаева нашла у него кучу недостатков, которые он сам не замечает.