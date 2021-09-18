Борис Корчевников: «Мама называет меня старым дедом, ведь в свои 39 я не женат»

Корчевников не скрывает, что мечтает о жене и детях. Но пока его сердце свободно. «Мама называет меня старым дедом, ведь в свои 39 я не женат», – признался телеведущий в передаче «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Несколько лет назад Борис расстался с главной любовью своей жизни, актрисой Анной-Сесиль Свердловой. Пара встречалась довольно долго и планировала пожениться, но со временем отношения разладились. Несмотря на былые обиды, телеведущему и артистке удалось сохранить хорошие отношения. Корчевников с большим уважением отзывается о Свердловой.

«Я встретил Аню в храме в тот период, когда только-только начинал в него ходить. Это самая красивая девочка на свете. Она сделала для меня бесконечно много: она меня вводила и укореняла в церкви — это самое большое счастье, которое может подарить один человек другому», – откровенничал как-то он в интервью.

И все же Борис Корчевников понимает, почему ему не удается наладить личную жизни. Телеведущий считает, что очень зависит от мнения родительницы, которая, по всей видимости, очень критично относится к потенциальным невестами сына. «Я водил невест знакомиться с мамой, поэтому не женат до сих пор!» – говорил Борис.

Многие коллеги Корчевникова уверены: он сможет встретить достойную женщину и стать отцом. Правда, произойдет это не скоро.

«Мне почему-то кажется, что мы с вами генетически похожи. У вас будет ребенок в 43 года, я вам это говорю без крестиков и ноликов. Он будет таким же большеглазым и носастиком. Потому что я это чувствую. Растерялись? Вы еще пригласите меня в качестве крестной!» – делилась актриса Анна Уколова, ставшая в свое время героиней «Судьба человека».



