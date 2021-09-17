«Пошел дальше, даже не остановился»: соседи рассказали правду о Пугачевой и Галкине

Несколько лет назад соседи Пугачевой и Галкина публично возмущались, заявляя, что из-за стройки звездного жилища в поселке оказались разбиты все дороги, простые люди якобы не могли добраться до своих домов, а Примадонна и ее молодой супруг решать проблему не спешили. Как оказалось, с тех пор в Грязях кое-что все же изменилось, но сближаться с обитателями замка по сей день никто не желает.

Вокруг шестиэтажного особняка «Пугалкиных», как шутливо называют знаменитой семейство соседи, действительно царит нищета и разруха. К дому Примадонны ведет неплохая асфальтированная дорога, пожалуй, лучшая в поселке, за высоким забором круглосуточно дежурит охрана, а по периметру установлены камеры видеонаблюдения.

«Как живется рядом с Пугачевой и Галкиным? По большому счету никак. Конечно, все жители деревни знают, кто это такие, но толку от того, что они наши соседи, никакого. Они за огромным забором, там другой мир совсем. Какое им дело до нас, почти нищих?» - рассказала журналисту АиФ одна из местных жительниц.

По словам женщины, о том, что дети Пугачевой и сама певица периодически навещают соседей с подарками, она читала в СМИ, но лично ей ничего от звезды никогда не «перепадало». Ремонтом дороги деревенские занимались сами, собирали средства, привозили щебень. «У них помощи не просили. Да и зачем им помогать, кто мы для них?» - продолжила прохожая.

Тем не менее, кое-что в поселке все же появилось при участии певицы и ее супруга - детская площадка. Это общая территория, на ней могут играть все желающие дети, гуляют там иногда и Гарри с Лизой, правда не одни, а в сопровождении нянь и охранников. За территорией явно следят и ухаживают, на площадке много современных качелей, каруселей, игрушки лежат в свободном доступе, сделаны ровные дорожки и засеян газон.

Аллу Борисовну и Максима в поселке не видят почти никогда. В местный магазин иногда заходят «люди в костюмах», которые делают крупные покупки, оставляя в кассе внушительные суммы, но никто точно не знает, действительно ли их посылают «Пугалкины».

Еще один местный житель, пожилой мужчина по имени Иван, рассказал, что около десяти лет назад от Примадонны было немало проблем - замок только строился, тяжелая техника сновала туда-сюда, разбивая дороги, шум от стройки не стихал даже по ночам.

"Но пережили, к счастью, теперь здесь тихо. Заглянуть к ним совсем не хочется, как и знакомиться. Я обычный работяга, в огороде вот вожусь целыми днями, соседям помогаю по хозяйству. Как-то прохожу мимо их замка, а там ворота открыты, выезжает вереница машин. То ли сами куда уезжали, то ли гости разъезжались. Пошел дальше, даже не остановился", - рассказал мужчина.

Максим Галкин, тем не менее, в своем личном аккаунте в Инстаграме постоянно демонстрирует Гарри и Лизу, которые то готовятся поздравлять соседей с Рождеством, то собираются поделиться с ними урожаем яблок. Однажды он уже отвечал на вопросы подписчиков о том, общаются ли двойняшки «с простыми людьми».

"В гости пришли подружки Лизы и Гарри, наша соседка по деревне Стеша и её сестра Катя. К слову, часто спрашивают, есть ли у наших детей общение с другими детьми. Вот, например, со Стешей дети дружат с двух лет - познакомились и играли на детской площадке у нас в деревне", - писал юморист.



