«Есть вещи, которые я физически не могу делать»: как живет Маргарита Грачева, ставшая жертвой мужа-тирана

Маргарита не просто выжила после выходки мужа-тирана, но и смогла жить дальше. Врачам удалось спасти одну руку Грачевой, пришив кисть. Другую же специалистам пришлось заменить на бионический протез, который с виду похож на перчатку Железного человека. Сама Маргарита с юмором называет себя «мамой-трансформером».

За плечами у Маргариты несколько операций, реабилитации и ненависть интернет-пользователей. Как это часто бывает, жертву домашнего насилия многие обвиняли в том, что она сама во всем виновата: не ушла от Дмитрия вовремя, довела его и так далее. Впрочем, многие поддержали Грачеву. Благодаря средствам массовой информации она смогла предать свою историю огласке, а Дмитрия Грачева в итоге приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

В жизни Маргариты сейчас все наконец-то наладилось. Летом текущего года она стала мамой в третий раз, подарив своему новому мужу Максиму Андрющенко сына Ярослава. Сама Грачева мечтала о том, что у нее наконец-то родится девочка, ведь в браке с экс-супругом она уже дважды стала мамой мальчиков. Несмотря на это, новорожденного малыша Грачева встретила с радостью, сразу же с головой уйдя в семейные хлопоты.

Многодетная мать не скрывает: порой ей бывает трудно. Свободное время у Маргариты появляется только поздно вечером, когда все трое сыновей ложатся спать. А днем Грачевой приходится нелегко. Благо, старшие дети всегда готовы прийти на помощь родительнице. И если Маргарита из-за своего протеза не может справиться с каким-нибудь делом, ее тут же спасают сыновья от первого брака.

Мое свободное время после 23:00, когда все улеглись спать. Но дети очень помогают. Есть какие-то вещи, которые я физически не могу делать. Не получается одеть носочки на малыша или пристегнуть его в машине. Это всегда делают дети. Помогают с какими-то мелочами, которые мне сложно даются. Или они могут посидеть с Ярославом, когда я иду в душ. Тут как раз чем больше детей, тем лучше,

— поделилась Маргарита.

Что касается личной жизни Грачевой, то она открыто признает, что наконец-то нашла свое счастье в лице нового мужа. Максим Андрющенко быстро нашел общий язык с сыновьями своей жены от предыдущего брака. Как отмечает Маргарита, ее мужчины дружат между собой. Более того, дети уже называют Максима папой. А вот про Дмитрия Грачева в новой семье Маргариты предпочитают не вспоминать. Особенно дети, которые знают о трагическом инциденте.

Они знают эту историю, естественно, не в деталях, но знают. Изначально увидели в книге, там есть фото бывшего мужа за решеткой. Они не называют его папой, вообще никак его не называют и не вспоминают. Знают, что с руками сделал именно он. Когда вырастут, если захотят узнать более детально, то смогут прочитать книгу или спросить,

— рассказала Маргарита в интервью Woman.ru.

В ближайшем будущем Грачева вместе со всей семьей планирует переехать в новый дом. Новоселье запланировано на следующий год, к 30-летию Маргариты. А пока что она вместе с супругом занята строительством нового жилья.

После пережитой трагедии Маргарита Грачевой стала публичной личностью. В октябре 2019 года она вместе с издательством «Комсомольская правда» презентовала книгу под названием «Счастлива без рук», поведав читателям свою историю. Со временем интерес к Грачевой не угас. В мае 2020 года Регина Тодоренко передала Маргарите статуэтку «Женщина года».

А в начале этого года она стала ведущей ток-шоу «Близкие люди» вместе с Леонидом Закошанским на канале «Россия 1». В телепередаче зрителям рассказывают невероятные истории людей, переживших боль и предательство. Маргарита активно ведет соцсети. Общество, которое все чаще стало обращать на проблемы домашнего насилия, продолжает ее поддерживать. Так что неудивительно, если в будущем поклонники Грачевой еще не раз услышат о ее деятельности на телевидении.



