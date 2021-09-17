Моргенштерн: «Жена главная в семье. Я, как нормальный русский мужик, подкаблучник»

23-летний Моргенштерн вновь принял участие в шоу «Что было дальше?». Правда, на этот раз рэпера в зале поддерживала возлюбленная Дилара. Комик Алексей Щербаков поинтересовался, кто занимает лидерскую позицию в их отношениях, на что артист дал неожиданный ответ.

Кто в семье главный? Конечно, жена. Я, как нормальный русский мужик, подкаблучник,

— сказал звезда.

Щербаков остался доволен словами собеседника, ведь он и сам не раз отмечал, как сильно любит супругу. В интервью Дудю комик даже разоткровенничался, признавшись, что не прочь радовать избранницу не только роскошными подарками, но и особенными ласками в постели. Моргенштерн поддержал Алексея, намекнув, что также нежен с Диларой в интимных вопросах.

Очевидно, женитьба благотворно повлияла и на другие сферы жизни рэпера. По словам музыканта, он перестал делать эксцентричные татуировки, а также употреблять наркотики. Недавно Моргенштерн приобрел просторный дом и теперь задумывается обзавестись домашними питомцами. «Я же поумнел. Я серьезный взрослый дядя», — говорил он в студии «ЧБД».

Впрочем, полностью отказываться от эпатажных выходок артист не спешит. Оторвался даже при праздновании своей свадьбы: пригласил цыган и стриптизеров развлекать гостей, а сам явился в загс в образе из 90-х годов, как, впрочем и его невеста, Не обошлось без традиционной драки и вызова полицейских. «Свадьба по классике закончилась ментами, которые устроили шмон. Час держали всех на корабле», — делилась ведущая торжества Ксения Собчак.

Напомним, что Моргенштерн встретил Дилару в родной Уфе в 2017 году. Музыкант еще не был известен и делал только первые шаги в карьере. Родители девушки благосклонно приняли ее выбор.



