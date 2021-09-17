Певица МакSим опубликовала новые снимки с дочерьми

В больнице у нее диагностировали пневмонию с сильным поражением легких. При этом тест на коронавирус у нее был отрицательный. После госпитализации ее состояние здоровья стало стремительно ухудшаться, и уже через несколько дней врачи ввели ее в искусственную кому. В настоящее время звезда потихоньку восстанавливается и возвращается к прежнему образу жизни.

Вернулась МакSим и в соцсети, где публикует фотографии с дочерьми, 12-летней Сашей и шестилетней Машей, и показывает, как проходят ее будни. Сейчас певица много времени проводит с детьми и занимается реабилитацией с врачами.

За время болезни звезда заметно похудела. В интервью Ксении Собчак она сказала, что ее вес сейчас составляет 43—44 килограмма. Но она постепенно возвращает себе былую форму.

В больнице певица провела два месяца. Она неоднократно была на волосок от смерти — дважды у нее останавливалось сердце, был септический шок и кровотечение.

Лечащие врачи Марины Абросимовой (настоящее имя певицы. — Прим. ред.) отмечают, что процесс ее реабилитации займет примерно год. Сейчас певица, которая еще месяц назад буквально заново училась ходить, уже делает легкие физические упражнения и демонстрирует заметный прогресс.

Когда звезда вернется к профессиональной деятельности и вернется ли вообще, неизвестно. Но она отмечает, что сейчас испытывает спокойствие и невероятное чувство благодарности к врачам, которые спасли ей жизнь.

Хочется выйти в эфир прежде всего с благодарностью. Благодарностью гениальным, потрясающим врачам, людям, которые так переживали. Благодаря этой поддержке я встала на ноги в здравом рассудке, в уме,

— говорит звезда.



