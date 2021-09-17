Обеспокоенная мать: ребенку приходится идти четыре километра до дома в темноте, потому что волость не может организовать школьный автобус

С Elu24 связалась жительница волости Отепя, которая обеспокоена тем, что школьный автобус не остановится у их дома. Мать пыталась связаться с администрацией самоуправления Отепя, но через две недели после начала занятий она все еще возит ребенка из школы домой. «Мы хотим, чтобы остановка была ближе к дому той семьи. Мы очень стараемся этого добиться и пока не сдались», - подтвердил специалист по образованию.