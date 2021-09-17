Пт, 17.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз

Обеспокоенная мать: ребенку приходится идти четыре километра до дома в темноте, потому что волость не может организовать школьный автобус
Комментарий волостной управы Отепя!

Koolibuss, koolibussi ring. Pilt on illustreeriv. ФОТО: Urmas Luik / Parnu Postimees

С Elu24 связалась жительница волости Отепя, которая обеспокоена тем, что школьный автобус не остановится у их дома. Мать пыталась связаться с администрацией самоуправления Отепя, но через две недели после начала занятий она все еще возит ребенка из школы домой. «Мы хотим, чтобы остановка была ближе к дому той семьи. Мы очень стараемся этого добиться и пока не сдались», - подтвердил специалист по образованию.

Для подписчиков Для подписчиков

Семья Марии (имя изменено, известно редакции) живет почти в десяти километрах от города, и дети ходят в гимназию Отепя. Хотя утром рядом с домом также проходит уездный автобус, при возвращении ребенку приходится садиться на другой автобус, который останавливается примерно в четырех километрах от дома.

Раздел 7 (1) Положения «Требования к охране здоровья в школьной программе и организации обучения» гласит, что длина дороги от дома до школы, если ученик идет пешком, не должна превышать 3 км.

НАВЕРХ
Back