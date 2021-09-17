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Самбурская переживает, что всплывут ее похабные снимки

Настасья Самбурская. ФОТО: Shutterstock

Звезда «Универа» и экс-ведущая телешоу «Ревизорро» Настасья Самбурская (проработала на Малой Бронной с 2010-го по 2019-й) побывала замужем лишь раз. С актером Кириллом Дыцевичем, «Мистером Беларусь», она сблизилась летом 2017-го, пишет eg.ru.

Вскоре они зарегистрировали брак, а уже в конце того же года актриса выгнала Кира из своей квартиры, удалила из соцсетей семейные снимки и вскоре подала на развод. Говорят, Насте не понравились высказывания свекрови в прессе. И хотя Нина Владимировна отзывалась о выборе сына положительно, то, что интервью она дала без разрешения актрисы, вызвало ярость у Самбурской.

После развода в интернет-шоу «50 вопросов» Самбурская неожиданно призналась ведущему Карену Адамяну, о чем очень жалеет: «В одних отношениях мне лишь раз захотелось отправить парню интимфотки. Он мне стал свои фотографии присылать. Шлет и шлет, шлет и шлет. Все присылал - и лицо, и другие части тела. А у меня нет такого желания. И только однажды я прислала. И если честно, я теперь переживаю - как бы он кому их не показал. Хотя там, в принципе, все красиво. Люди же, бывает, хотят отомстить, если ты его, например, бросила. Или просто понтануться. Типа, смотри, я такой крутой, мне Самбурская сиськи отправляла».


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