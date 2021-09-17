«У руля ж..лизы и бизнесмены»: продюсер «ДОМа-2» раскрыла подноготную проекта

Телепроект «ДОМ-2» переживал разные времена. Сейчас шоу выходит на канале Ю и имеет неплохие рейтинги, но все-таки пик его популярности пришелся на то время, когда у руля стоял Алексей Михайловский. Именно он долгие годы отвечал за то, как выглядит «ДОМ-2» и какие события там происходят.

Бывший продюсер проекта Татьяна Светлова, работавшая над программой «Бородиной против Бузовой» на ТНТ, рассказала, как уход Михайловского повлиял на популярный проект. «Единственный, кого я, действительно ценю и уважаю до сих пор — это креативный продюсер, идейный вдохновитель, лидер всех творческих начал Алексей Николаевич Михайловский. Он невероятно образованный, чувственный, хороший человек и муж! А главное, живет по совести. Все, что было придумано отличного, крутого и классного в шоу, было придумано им, а не нынешними бизнесменами и жополизами», — заявила Татьяна.

Михайловский много лет не дает интервью и не обсуждает проект

По словам экс-продюсера, «ДОМ-2» умер после ухода Михайловского. Однако больше всего ее шокировало то, что практически никто из коллег не захотел покинуть место службы в знак протеста.

«Удивительно, когда Михайловский ушел, все сотрудники, которые его называли «отцом», не встали и не ушли. Склонив голову, они просто схавали новые правила. Он был мощным фундаментом этого проекта! А сейчас ноль креатива, ноль идей и ноль нового развития», — подытожила Татьяна.

К слову, точные причины ухода Михайловского из «ДОМа-2» неизвестны до сих пор. После окончания работы над проектом продюсер отдалился от мира шоу-бизнеса. Сейчас он ведет непубличный образ жизни и много путешествует вместе с женой Натальей Варвиной. О новых творческих идеях Михайловского тоже ничего не слышно.



