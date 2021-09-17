Ирина Шейк впервые о романе с Канье Уэстом

И тут началось. Инсайдеры вспомнили, как Канье еще несколько лет назад подбивал клинья к русской модели, потом начали говорить про их совместную работу, а позже появились фото из самолета. Все это время парочка хранила молчание, более того, вместе они уже не появлялись.

По традиции, 35-летняя Шейк ничего не комментировала, а затем неожиданно расщедрилась и в интервью журнала HighStyle сообщила: «Завтра пойдут слухи, что я встречаюсь со своим швейцаром, окей? А послезавтра это будет кто-то другой. Слушайте, в моей личной жизни всегда что-то происходит, но я просто держу это при себе».

Из этого комментария мало что понятно, но косвенно можно судить, что 44-летнего рэпера все-таки связывала с Шейк лишь дружба. К слову, после «романа» с ней он заперся в студии и продолжил работу над альбомом Donda, который представил недавно. Многие верят в его воссоединение с Ким Кардашьян, хотя пара находится в стадии дележки имущества.

Ирина же, похоже, не сильно переживает из-за неудавшихся отношений с взбалмошным рэпером. Несмотря на то, что он миллиардер, ей всегда нравились более надежные мужчины – вспомнить даже Роналду и Брэдли Купера, которому она родила дочь.

Отметим, что с голливудским актером модель рассталась в хороших отношениях ради малышки Леи де Сьен. Вместе они нередко гуляют по улицам Нью-Йорка, веселятся в парке и уплетают сладости. Будто до сих пор живут вместе.



