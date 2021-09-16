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Эстонец забыл в автобусе ноутбук, а получил его обратно с сюрпризом

Фото иллюстративное ФОТО: Shutterstock, Sille Annuk/Postimees

Молодой человек Пауль поделился в сети интересным опытом. День, который в худшем случае мог закончиться потерянным ноутбуком, принял очень радостный оборот.

Парень ехал из Тарту в Таллинн на автобусе фирмы Lux Express. «Когда я приехал, я поспешил из автобуса и не заметил, что забыл свой ноутбук в сетчатом кармане перед сиденьем. Интересно, что подруга, сидящая рядом со мной, тоже не заметила этого», - сказал Пауль порталу Elu24.

Через десять минут водитель автобуса связался с подругой Пауля, купившей ему билет. «Он позвонил мне со странного номера и спросил, как меня зовут. Водитель автобуса сказал: «Вы что-то забыли?» Я осознал свою ошибку и быстро вернулся на автовокзал, где получил обратно свой компьютер», - рассказал парень.

Пауль был рад, что получил обратно свой ноутбук, но вишенкой на торте оказалось совсем другое. «Вечером я открыл компьютер, а под крышкой было 10 евро. Но у меня не было наличных, значит, водитель автобуса положил их туда. Студенту, конечно, каждый евро важен», - сказал он с улыбкой.

«Я действительно не понимаю, почему он это сделал, по логике должно быть как раз наоборот. Еще раз спасибо ему!» - сказал Пауль.

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