Американская звезда против вакцинации: после прививки мой знакомый стал импотентом

Рэперша пояснила, что вакцинация была обязательна для всех, кто хочет побывать на мероприятии, поэтому она решила не идти туда. Артистка заявила, что пока не проведено достаточно исследований, подтверждающих безопасность прививок, пишет Lenta.ru.

«Мой кузен из Тринидада не будет вакцинироваться, потому что его друг сделал это и стал импотентом. Его яички опухли. Его другу оставалось несколько недель до свадьбы, а теперь девушка отменила ее», — написала Минаж на своей странице.

Оба поста вызвали большой отклик у пользователей и собрали множество ретвитов. Юзеры начали шутить над артисткой и сравнивать ее с родственниками, которые пересылают недостоверную информацию по WhatsApp. Некоторые предположили, что упомянутый в твите знакомый пытался скрыть от своей невесты венерическое заболевание и прикрывался тем, что его проблемы со здоровьем якобы вызваны вакциной.